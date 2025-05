Una serata da incubo quella vissuta ieri, lunedì 5 maggio tra Villaricca e Giugliano, dove un uomo armato di un fucile ha fatto irruzione nel bar Sanremo, seminando il panico e dando il via a un rocambolesco inseguimento con le forze dell’ordine.

Rapina il bar Sanremo con un fucile e fugge: arrestato a Giugliano dopo inseguimento da film

L’autore del gesto è Pietro De Rosa, 38 anni, pregiudicato residente in via Guglielmo Marconi a Giugliano, ora detenuto nel carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

L’allarme è scattato poco dopo l’irruzione nel noto bar situato lungo la circumvallazione esterna, all’altezza della rotonda di Villaricca. Con il volto coperto e impugnando un fucile — poi risultato essere ad aria compressa — De Rosa ha minacciato i dipendenti, facendosi consegnare l’intero incasso della giornata, circa 1000 euro.

Subito dopo la fuga, l’uomo è stato intercettato dalle pattuglie di carabinieri e polizia che hanno dato il via a un inseguimento ad alta velocità per le vie cittadine. La corsa è terminata in via Marconi a Giugliano, nei pressi dell’abitazione del 38enne, quando l’auto del fuggitivo si è trovata bloccata da un camion della raccolta rifiuti. De Rosa ha tentato la fuga a piedi, ma è stato rapidamente raggiunto e arrestato dalle forze dell’ordine.

Il rapinatore, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato presso la propria abitazione e messo a disposizione del GIP di Napoli Nord. A difenderlo è l’avvocato Luigi Poziello. Le indagini proseguono per verificare eventuali complicità e per chiarire tutti gli aspetti dell’accaduto.