Giugliano, Madonna della Pace: tutto pronto per il festival “Una voce per la Pace”

Giugliano. Diciassette giovani talenti del territorio, tre giurie ed una madrina d’eccezione, questa la ricetta della prima edizione del “Giugliano Festival – Una voce per la pace 2025” che avrà luogo mercoledì 11 giugno in piazza Annunziata a Giugliano, kermesse innestata nel calendario di eventi ludici dei festeggiamenti in onore della Madonna della Pace. “Promettiamo una serata di buona musica, con una scaletta ben assortita, ad impreziosire la kermesse l’artista Monica Sarnelli, orgoglio partenopeo e campano in tutto il mondo – ha dichiarato il direttore artistico Francesco Mennillo, che conclude – invitiamo il pubblico in piazza per godere dello spettacolo e per sostenere queste giovani artiste e questi giovani artisti che si mettono in gioco”

La novità inserita nelle ultime settimane è il premio speciale assegnato dai giovani della città: nove tra ragazze e ragazzi, invitati da alcune associazioni della città, esprimeranno un voto per poi decretare il nome di una vincitrice o di un vincitore tra i 17 in gara.

COMUNICATO STAMPA