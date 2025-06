Giugliano, “Sabbia d’Argento” a Varcaturo: il 12 giugno l’approdo della Madonna della Pace e lo spettacolo degli “Arteteca”

Giugliano. È tutto pronto al Lido Sabbia d’Argento, in località Varcaturo a Giugliano, per una serata di puro divertimento e magia, giovedì 12 giugno, la storica struttura balneare, sarà teatro di un evento eccezionale che unisce fede e spettacolo.

Il primo segmento della serata ha sicuramente il sapore della storia ed è stato organizzato in seno ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Pace, Compatrona della città di Giugliano, ed ha come titolo “Là dove il mare porta la Pace”: il simulacro della “zingarella” sarà portato in processione, con partenza alle ore 20,30 da piazza Cristoforo Colombo fino ad approdare proprio al Lido Sabbia d’Argento, attraversando tutto il litorale giuglianese. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il comitato festeggiamenti e l’associazione “Vela Latina”.

Subito dopo, alle ore 21,30, protagonisti indiscussi della serata saranno gli “Arteteca”, il celebre duo comico partenopeo. Con la loro ironia travolgente e le loro gag esilaranti promettono di regalare al pubblico risate a non finire, portando sul palco la loro inconfondibile verve e i personaggi che li hanno resi amati dal grande pubblico.

Ma le sorprese non finiscono qui. A seguire lo show comico, alle ore 23,45, il cielo di Varcaturo si illuminerà con un grandioso spettacolo pirotecnico. Un’esplosione di luci e colori che dipingerà la notte, creando un’atmosfera suggestiva e indimenticabile, perfetta per concludere in bellezza una serata all’insegna della spensieratezza. Ci sarà la possibilità di godere di un evento storico per la città e per i fedeli e della brezza marina in un ambiente rilassante e accogliente, ideale per una serata estiva. I titolari del Lido Sabbia d’Argento fanno sapere che l‘ingresso è gratuito.

COMUNICATO STAMPA

Lido Sabbia d’Argento