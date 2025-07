È stata eseguita nella giornata di oggi, 1 luglio, all’istituto di medicina legale del San Giuliano di Giugliano l’autopsia sulla salma di Giuseppe Serbolloni, il 21enne di Lusciano morto nella notte tra sabato e domenica in un tragico incidente stradale ad Aversa. Il giovane era in sella alla sua moto Yamaha quando si è scontrato, per cause ancora da accertare, con una Fiat 500 in via Di Jasi.

Peppe Serbolloni, eseguita oggi l’autopsia: domani pomeriggio a Lusciano i funerali del 21enne

Per conoscere l’esito dell’esame autoptico disposto dal pm della Procura di Napoli Nord, sarà necessario attendere circa 60 giorni. Il conducente della Fiat 500, un ragazzo più che ventenne, è stato denunciato per omicidio stradale: un atto dovuto, in attesa di ulteriori accertamenti da parte degli inquirenti. Intanto, l’intera comunità di Lusciano si prepara a dare l’ultimo saluto al ragazzo. I funerali si terranno domani, martedì 2 luglio, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo. La salma arriverà in chiesa alle ore 15. La cerimonia funebre verrà celebrata alle ore 16. Serbolloni viveva in città con i genitori, titolari di un noto bar molto frequentato dai residenti. Per l’occasione, il neo sindaco Marco Valentino ha proclamato il lutto cittadino.