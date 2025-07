Nube tossica visibile in quasi tutta l’area nord di Napoli. Un rogo è scoppiato tra la zona Asi e il campo nomadi di Giugliano, al confine con Qualiano. Si teme che a fuoco stiano andando rifiuti speciali e ingombranti accatastati ai margini della strada.

Scoppia rogo tossico tra Giugliano e Qualiano: si teme ennesimo disastro ambientale

In questo momento una sottile cappa di fumo nero ricopre tutto l’hinterland ed è visibile a chilometri di distanza. Sul luogo dell’incendio oggi pomeriggio si sono precipitati gli uomini della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

Le fiamme sono state domate ma sui social monta intanto la rabbia dei residenti per l’ennesimo disastro ambientale che si registra in provincia. Ogni estate, tra giugno e luglio, si rinnova la stagione dei roghi tossici. E anche il 2025 non fa eccezione. Nonostante i proclami di politici nazionali e locali e i fondi stanziati da diversi governi per fronteggiare l’emergenza, il problema persiste.