Un drammatico incidente stradale ha sconvolto nella mattinata di oggi la frazione di San Castrense, a Sessa Aurunca, nel Casertano. Due giovani fidanzati hanno perso la vita in uno scontro violentissimo con un’automobile avvenuto lungo la Strada Provinciale 81, nei pressi di un distributore di carburante.

Sessa Aurunca, incidente sulla provinciale 81: perdono la vita carabiniere e la sua fidanzata

Le vittime sono Matteo Ferrara, 23 anni, originario di Rongolisi, carabiniere in servizio, e la sua fidanzata, di qualche anno più giovane, da qualche tempo residente a Mondragone. I due erano in sella a un motorino, probabilmente diretti verso il mare, quando si sono scontrati con una vettura per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato devastante: entrambi sono stati scaraventati sull’asfalto e sono morti sul colpo.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per i due giovani non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono immediatamente giunte le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La notizia ha lasciato sgomenta l’intera comunità, sconvolgendo amici, familiari e colleghi della coppia.