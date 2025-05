In un momento in cui la passione per il Napoli unisce e accende l’entusiasmo di un’intera regione, arriva un’iniziativa spontanea e dal forte valore simbolico.

Giugliano, il Gruppo Fontanella mette a disposizione il maxischermo di via Roma per il match scudetto

A Giugliano, il Gruppo Fontanella ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini il maxischermo presente a Giugliano in via Roma, permettendo così ai tifosi di seguire insieme la partita del Napoli contro il Cagliari, in programma questa sera.

Una scelta che assume particolare rilievo alla luce del fatto che la città di Giugliano non ha aderito all’iniziativa dei maxischermi promossa dal Comune di Napoli, lasciando molti tifosi locali senza un punto di ritrovo ufficiale.

“È un modo per restituire qualcosa alla nostra comunità e per condividere, in sicurezza e con entusiasmo, un momento così atteso”