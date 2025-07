Svolta nelle indagini sull’omicidio avvenuto nella serata di ieri, lunedì 7 luglio, a San Marco Evangelista. I carabinieri hanno fermato due uomini, padre e figlio, ritenuti responsabili dell’uccisione a coltellate del 25enne napoletano, Stefano Margarita, e del ferimento grave di un altro giovane.

Stefano ucciso dopo lite a San Marco Evangelista: fermati padre e figlio

L’aggressione è avvenuta in piazzetta della Libertà, al termine di una lite scoppiata tra più persone per motivi ancora probabilmente legati a questioni di droga. La situazione è rapidamente degenerata, trasformandosi in una rissa violenta culminata nel sangue. Durante lo scontro sarebbero spuntati i coltelli: il 25enne è stato colpito mortalmente, mentre un secondo ragazzo è rimasto ferito in modo serio.

Possibile scontro tra bande

Le indagini, condotte dai militari della compagnia di Marcianise, hanno subito preso una direzione precisa grazie alle testimonianze raccolte sul posto e alle immagini di videosorveglianza acquisite nelle ore successive. I due fermati sono stati condotti in caserma e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. La zona dove si è verificata la tragedia è tristemente nota per episodi di microcriminalità e spaccio di sostanze stupefacenti, ma al momento non è confermata una connessione diretta con questi ambienti. Restano ancora da chiarire i contorni esatti della vicenda e il movente dell’aggressione. Non si esclude uno scontro tra bande.