Maturità 2025, al via gli esami: prima prova scritta di italiano tra Pasolini, Borsellino e attualità sociale

È iniziata oggi, martedì 18 giugno, la Maturità 2025 per 524.415 studenti italiani. Di questi, 511.349 sono candidati interni, mentre 13.066 affrontano l’esame da esterni.

Maturità 2025, al via gli esami per oltre 524mila studenti: prima prova scritta di italiano tra Pasolini, Borsellino e attualità sociale

La prima prova scritta, come da tradizione, è quella di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio. Gli studenti hanno sei ore di tempo per scegliere una delle sette tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, suddivise in tre tipologie: due tracce di analisi del testo, tre di testo argomentativo e due temi di attualità.

Il ministro Giuseppe Valditara ha annunciato in diretta TV al Tg1 i codici alfanumerici che hanno consentito alle scuole di tutta Italia di aprire i plichi digitali con le tracce.

Le tracce

Per l’attualità, spicca una riflessione su un messaggio del giudice Paolo Borsellino, intitolato “I giovani, la mia speranza”, in cui il magistrato ucciso dalla mafia sottolineava l’importanza della cultura della legalità tra le nuove generazioni come antidoto alla criminalità organizzata.

Per l’analisi del testo, i maturandi hanno potuto scegliere tra:

“Appendice 1”, poesia tratta da Dal diario di Pier Paolo Pasolini, una riflessione sul percorso esistenziale e letterario dell’autore;

un celebre brano de Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, incentrato sulla visita di Angelica alla famiglia dei principi di Salina, simbolo della trasformazione sociale dell’Italia post-unitaria.

Nel testo argomentativo, tra le proposte:

un estratto da Gli anni Trenta, il decennio che sconvolse il mondo di Piers Brendon;

un articolo di Riccardo Maccioni sul concetto di “rispetto” come parola dell’anno per Treccani;

una riflessione del filosofo Telmo Pievani sull’impatto ambientale della civiltà moderna;

un estratto di Anna Meldolesi e Chiara Lalli sull’indignazione come motore del mondo social.

Gli studenti sono chiamati a comprendere, sintetizzare e commentare i brani, offrendo riflessioni personali sui temi proposti.

Le prossime tappe

Domani, mercoledì 19 giugno, si svolgerà la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo: al liceo classico è uscita la versione di latino, allo scientifico la prova di matematica. La terza prova, prevista solo per alcuni istituti, si terrà successivamente.

Dal 23 giugno partiranno i colloqui orali, le cui date sono stabilite dai singoli istituti. Durante il colloquio, oltre a verificare la preparazione dello studente, la commissione valuterà anche le esperienze svolte nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto), nonché le competenze in educazione civica.

Le novità del 2025

Due le principali novità introdotte quest’anno: gli studenti che hanno ottenuto un 6 in condotta dovranno presentare un elaborato critico su cittadinanza attiva e solidale. I risultati delle prove Invalsi confluiranno ufficialmente nel Curriculum dello Studente, documento che accompagna il diploma e sintetizza il percorso formativo e le competenze acquisite.