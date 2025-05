Il Giro d’Italia fa tappa a Casoria. Giovedì 15 maggio, il territorio comunale sarà attraversato dalla 6ª tappa del 108° Giro d’Italia, uno degli eventi sportivi più seguiti a livello internazionale. Un appuntamento di grande prestigio che vedrà sfilare nel cuore della città campioni del ciclismo provenienti da ogni parte del mondo.

Casoria, il Giro d’Italia 2025 attraversa la città il 15 maggio

Per garantire il corretto svolgimento della gara e assicurare le condizioni di sicurezza per atleti e cittadini, il Comune ha predisposto un piano straordinario di viabilità e una serie di provvedimenti temporanei. Tra questi, spicca la chiusura di tutte le scuole cittadine, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, inclusi asili nido e sedi universitarie, per l’intera giornata.

Modifiche al traffico e strade chiuse

Dalle ore 12:30 alle 17:30 sarà vietata la circolazione lungo le principali strade interessate dal passaggio del Giro:

Corso Italia (da Via Etna alla rotonda SS Sannitica)

Ex SS Sannitica (fino a Via Ugo La Malfa)

Via Principe di Piemonte (fino a Via Marconi)

Via Tasso e Via Giolitti (eccetto residenti)

Via Marconi (fino a Via Taverna Rossa)

SP1 Casavatore–Volla (dal km 24+300 al km 27+200)

Inoltre, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su tutto il percorso gara dalle ore 08:00 alle 17:30. In Via De Gasperi (tratto tra Via Tasso e Via Giovanni XXIII) verrà inverso il senso di marcia. Vietati anche gli accessi da passi carrai e l’attraversamento pedonale lungo le strade coinvolte.

Un’apposita area riservata alle persone con disabilità sarà allestita tra Via Marconi e Via Principe di Piemonte. La Polizia Locale, con il supporto delle forze dell’ordine, sarà in campo per coordinare la sicurezza e agevolare il flusso della manifestazione.