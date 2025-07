Momenti di tensione sul traghetto diretto a Napoli e partito ieri da Capri nella giornata di ieri. Un passeggero di 63 anni, residente ad Anacapri, ha dato in escandescenze per un ritardo causato dal maltempo. L’uomo, agitato per una visita oculistica che non voleva perdere, ha minacciato il personale di bordo estraendo un coltello a farfalla, provocando il panico tra i passeggeri.

Traghetto da Capri a Napoli ritarda per maltempo, 63enne minaccia equipaggio con coltello

Come spiega Fanpage.it, nonostante i tentativi dell’equipaggio di calmarlo, il 63enne ha continuato a protestare fino all’arrivo a Napoli, dove ad attenderlo c’erano i carabinieri. È stato identificato, denunciato e il coltello è stato sequestrato.

Dovrà ora rispondere di porto abusivo di arma, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Il traghetto è arrivato a destinazione con un lieve ritardo. Intanto, in tutta la Campania resta in vigore l’allerta meteo, prorogata fino alla mezzanotte di oggi.