Sono ore d’ansia a Giugliano per Antonio Esposito, 30 anni, giovane padre di famiglia sparito da venerdì pomeriggio. Sarebbe lui l’uomo che i carabinieri della Compagnia di Giugliano stavano cercando ieri in un canneto di Lago Patria, sulla fascia costiera.

Giugliano, ore d’ansia per Antonio Esposito: si cerca padre di famiglia sparito da giorni

Le circostanze della scomparsa sono poco chiare. Sui social la moglie, Luisa, ha lanciato diversi appelli rivolti al marito perché torni a casa. Antonio è padre di tre bambini, vive con la famiglia a Giugliano. Da tre giorni non si hanno più notizie di lui. Le ricerche dei militari dell’Arma sono scattate sabato sera, poche ore dopo la denuncia sporta dai familiari.

Nella giornata di ieri le attenzioni degli investigatori si sono concentrate in un canneto tra Lago Patria e Varcaturo, lungo la Domiziana, nei pressi di un distributore di benzina. Le ricerche, però, si sono rivelate infruttuose. Di Antonio non c’è ancora traccia. Anche oggi Vigili del Fuoco e investigatori passeranno al setaccio la zona del litorale giuglianese. “Dove stai, amore. Non ce la faccio più”, scrive disperata la moglie Luisa sui social.