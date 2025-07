Aversa, si attende ancora cartellone eventi estivi. De Michele: “Ritardo inaccettabile, vicesindaco si attivi”

Ad Aversa l’amministrazione comunale lavora al cartellone degli eventi estivi, ma l’attesa si fa sentire. Al momento non è stato ancora reso noto il programma completo che accompagnerà la città da luglio a settembre. Tra gli ospiti già confermati, secondo quanto apprende Teleclubitalia, ci sarebbero Erminio Sinni e Ciro Sciallo, entrambi noti al pubblico per la partecipazione a The Voice Senior. Intanto, non mancano le polemiche: dalle fila dell’opposizione, il consigliere De Michele attacca l’amministrazione Matacena per i ritardi nell’organizzazione.