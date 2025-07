Un 45enne pluripregiudicato originario di Caivano è stato arrestato dai carabinieri delle stazioni di Gricignano e Sant’Arpino con l’accusa di rapina aggravata e ricettazione. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati analoghi, ha agito a volto coperto e armato di una pistola (risultata poi una replica priva di tappo rosso), minacciando una donna di 44 anni per sottrarle una collana e un anello in oro.

Rapina a mano armata sulla Succivo-Marcianise, 45enne arrestato dopo inseguimento e incidente

La rapina è avvenuta lungo la strada provinciale Succivo-Marcianise, dove il malvivente si trovava a bordo di una Fiat Panda grigia con targa rubata. Dopo il colpo, ha tentato la fuga ma ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada dopo uno scontro con un’altra auto.

Nell’impatto, tre persone sono rimaste lievemente ferite e sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Aversa. Anche l’arrestato ha riportato lesioni non gravi ed è stato curato prima di essere trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. Sequestrati la pistola e il passamontagna. I carabinieri stanno approfondendo le indagini: l’uomo potrebbe essere coinvolto in altre rapine simili avvenute negli scorsi mesi nella provincia di Caserta, sempre con la stessa auto.