Parete, “Eco Summer Festival 2025”: musica, sostenibilità e comunità protagoniste dell’undicesima edizione

Musica, sostenibilità e comunità tornano protagoniste con l’undicesima edizione dell’Eco Summer Festival, che si svolgerà venerdì 18 e sabato 19 luglio 2025 nella splendida cornice della Villa Comunale di Parete (CE). L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato dall’Associazione La Tenda con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Parete. Cultura, ambiente, partecipazione. Nato per promuovere un modello culturale attento all’ambiente e alla cittadinanza attiva, l’Eco Summer Festival è oggi una delle realtà indipendenti più longeve e riconosciute della Campania.

La mission è diffondere uno stile di vita sostenibile e consapevole, usando la musica e l’arte come leve di cambiamento.

Line-up artistica 2025

Venerdì 18 Luglio

– 2021: Odissea nello Spiazzo – Performance site-specific del Collettivo VAN, tra danza, parola e visioni urbane.

– Martino – Cantautore e produttore dalle radici metà napoletane e metà panamensi.

– Anna Castiglia – Artista siciliana, già vincitrice di Musicultura e protagonista di X Factor.

– Salotto Italiano, Collettivo di DJ e musicisti casertani, propone un live-set ibrido

– Masamasa – Artista rivelazione della scena indie-urban Campana

– Dadà – Cantautrice partenopea, tra folklore elettronico e narrazione.

🌈 HOLI FEST – La Festa dei Colori (dalle 20:00 alle 22:00)

Un’esperienza unica e coinvolgente che aprirà la serata del sabato con l’esplosione di colori della tradizionale festa indiana, accompagnata dalla musica del collettivo Salotto Italiano.

Un festival davvero “eco”

• No plastica monouso

• Raccolta differenziata potenziata

• Utilizzo di materiali compostabili e riciclabili

• Attività educative e laboratori di sensibilizzazione

• Invito all’uso di mobilità dolce: bici, car sharing, navette

Un’esperienza per tutte le età

• Mercatini a km zero e stand artigianali • Aree food e zone relax

• Laboratori creativi per famiglie

• Spazi accessibili e inclusivi

i Contatti e aggiornamenti

Instagram → @ecosummer_festival

Facebook → @Eco Summer Festival

Due giorni di festa, consapevolezza e musica dal vivo. L’estate comincia da qui.