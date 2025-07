Serata di controlli serrati nella città normanna, dove i carabinieri della Compagnia di Aversa hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrandosi in particolare nelle zone calde della movida. Il bilancio dell’operazione è di cinque persone denunciate in stato di libertà e numerose sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada.

Aversa, controlli serrati nella movida: 5 denunce e multe oltre 17mila euro

Tra le denunce, tre uomini – un 26enne di Sant’Antimo, un 21enne e un 30enne entrambi di Mugnano di Napoli – sono stati fermati mentre viaggiavano a bordo di una Lancia Y. La perquisizione personale e veicolare ha portato al rinvenimento di chiavi alterate e grimaldelli, strumenti ritenuti ingiustificatamente in loro possesso e potenzialmente destinati a furti.

Un 50enne di Trentola Ducenta è stato invece deferito per detenzione illecita di tabacchi lavorati esteri: l’uomo aveva con sé ben 69 pacchetti, di varie marche, per un peso complessivo di 1.380 grammi, tutti con bolli contraffatti del Monopolio di Stato. Il quinto denunciato è un cittadino marocchino di 31 anni, colto in flagranza mentre sottraeva schede telefoniche da un negozio. Per tutti è stato proposto il foglio di via obbligatorio.

L’attività di controllo ha riguardato complessivamente 230 persone e 107 veicoli. Sono state elevate 43 multe per violazioni al Codice della Strada, tra cui mancata assicurazione, guida senza patente, assenza di casco o cintura. Due i mezzi sequestrati penalmente, sei quelli sottoposti a sequestro amministrativo e ben 14 i veicoli fermati. L’importo complessivo delle sanzioni ha superato i 17mila euro.