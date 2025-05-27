Giugliano, tutti i voti lista per lista: gli esclusi che non entrano in consiglio comunale

Di seguito tutti i voti e le preferenze espresse nell’ultima tornata elettorale lista per lista. Non mancano esclusi eccellenti ed ex consiglieri comunali o politici di lungo corso che non metteranno i piedi in consiglio comunale. Non sono stati riconfermati: Cristofaro Tartarone, Francesco Comune, Carlo Carleo, Giuseppe Di Girolamo, Caterina Sestile, Raffaella Acone. Fuori dall’emiciclo anche gli ex assessori Abbate e Giulia Palma che erano ricandidati rispettivamente con Azione e Italia Viva.
Italia Viva
DI DOMENICO FRANCESCO 790
RICCARDO ISABELLA 456
ACONE RAFFAELINA 436
IODICE FRANCESCO 294
ZARA BIAGIO 227
PALMA GIULIA 200
MALLARDO LEOPOLDO 136
BOSCO SUSANNA 115
TAGLIALATELA JOLANDA 96
SANGES MELANIA 81
GRANATA RAFFAELLA 47
TUFO MARIA 43
RINALDI SALVATORE 31
ALFIERO GIOVANNI 30
MOLITIERNO FRANCESCO 26
DE MARTINO VINCENZO 24
CAPASSO GIUSEPPINA 17
PENNACCHIO ROSA 17
DE VITO FERDINANDO 16
MUSELLA CONCETTA 12
PASTORE ALESSANDRO 11
DI VAIO MARCO 9
BOVE TERESA 8
CIRILLO GERARDO 7
MONTIERE MARCELLO 7
AVETA RITA 6
CONTE GIUSEPPE 3
RIVELLI MARCO 3
LUONGO MARCO 2
DI LUCIANO NICOLA 0
FERRANTE ALESSANDRO LUIGI 0
MIDIECESTE GIUSEPPE 0
Partito Democratico
CASTALDO ADRIANO 1.265
ESPOSITO VINCENZO 1.062
CACCIAPUOTI FRANCESCO 929
VISCONTI PAOLA 869
NAPOLITANO ROBERTA 716
FASANO ILARIA 693
GALLUCCIO GIULIANO 611
RUSSO ANNA GIULIA 517
COMUNE FRANCESCO 451
DI GIROLAMO GIUSEPPE 417
RIMOLI CARLA 365
RICCARDO VINCENZO 338
DONADIO GUIDO 329
AGLIATA GUIDO 214
ARCIERI CARMELO 195
QUARANTA IDA 101
PALMIERI LUIGIA 95
PIANESE RAFFAELE GASPARE 92
PORPORA MATILDE 89
LUMACONE GIOVANNI 77
PIROZZI GIOVANNI 73
PENNACCHIO ANGELA 59
CERASUOLO ALFREDO 54
DI MARINO MARIA SAVERIA 38
PARLATO ANTONELLA 37
GIGLIO FEDINANDO 2
FIUMARA LUIGI 0
Giugliano Democratica
GRANATA ANTONIO 1.333
MAISTO MARIO 632
SALVATORE DAVIDE 377
D’AGOSTINO SALVATORE 365
PERNA BIANCA GELTRUDE 323
SMARRAZZO GIOVANNA 282
CICCARELLI CLEMENTINA 259
GUARINO GENNARO 237
GUARINO TERESA 233
TRANCHESE GELTRUDE 172
RONCA ANTONIO 157
RICCIO GIUSEPPINA 149
CARLEO CARLO 137
ZAMMARTINO CARMELA 125
DI GENNARO MAURIZIO 113
DI TUCCIO PASQUALE 109
27/05/2025 12:32.03
ESPOSITO SALVATORE 106
SALERNI DANIELA 83
SANTOPAOLO SARA ENZA 78
RIENZO GIOVANNI 76
GRAVINA ROSARIO 75
MANFELLOTTO GIANLUCA 75
COLAIACOLO GRAZIA 69
DI FINIZIO SILVANA 66
MORACA GIOVANNA 56
TESONE RAFFAELE 49
CITARELLA DOMENICO 42
FAMMIANO POALO 39
CUSMA’ ROMINA 38
PRAGLIOLA MARIA 34
PIROZZI STEFANO 32
AUCIELLO VERONICA 18
Lista Guarino
GUARINO LUIGI 1.791
MIGLIACCIO CATERINA 559
BIANCO IMMACOLATA 223
BRANCACCIO ANTONIO 94
D’AMBROSIO GIUSEPPINA 94
ZACCAGNINI GIUSEPPE 90
PANE GIOVANNI 80
GRANATA ANGELA 76
PINTO PASQUALE 74
TAMBARO BALDASSARRE 67
VALLEFUOCO MARIA LORENZA 63
POSTIGLIONE MIKAELA 61
SCIBILIA ALESSANDRA 55
CAPUANO RISPO GIOVANNA 52
BARRACCA MARCELLINO 48
BRAUCCI VINCENZO 47
IOFFREDO ROSA 47
CUSMÀ MICHAEL GIUSEPPE CIRO 43
ACAMPA SERGIO 33
AVETA DANIELA 27
SPAGNOLO ROBERTO 25
INGENITO PATRIZIA 18
CANISTRO FILOMENA 16
CALABRESE MARCO 13
CERMINARA FABIO 12
LA ROTONDA ADRIANO 11
CARUSO ALESSIA 9
NASTI CRISTINA 9
PELUSO GIUSEPPINA 7
POLLIO GIUSEPPE 7
PIGNATELLI GENNARO 6
SORCE PIETRO 5
Azione per Calenda
RAGOSTA ROSARIO 683
KATSIVELOS ANASTASIA 426
TARTARONE CRISTOFORO 404
ABBATE ANGELO 364
RUOPOLI LUCA 186
RUSSO MARIA 120
IODICE CARMEN 73
MANNA ROSARIO 53
LA ROCCA CARMINE 51
MARANO MARIA GRAZIA 50
ADINOLFI SALVATORE 42
CATRINI GENNARO 37
D’ALTERIO FILOMENA 33
FILTROSO RODOLFO LUCA 31
TEDESCHI SIMONA 29
RICCIO GRETA 27
CALIENDO YLENIA 20
STINGA LILIANA CARLA 20
CONTEMI KIARA 12
ALBANO FILOMENA 11
D’ANTONIO FLAVIA 6
MATTERA ROBERTA 6
SANSONE DOMENICO 4
DI GIROLAMO GIUSEPPINA 3
D’AURIA SANDRO 2
DI SIENA MICHELE 1
CACAPECE NICOLA 0
CAPORASO PASQUALE 0
Comitato Civico Costiero
GAMBARDELLA FRANCESCO 832
RUGGIERO LUIGI 545
GIORDANO MONICA 420
BATTAGLIA MARIA 234
DEL GIUDICE MARIA GRAZIA 196
PICCEGNA ANNARITA 142
MASSARELLI CASIMIRO 62
PETRELLESE PAOLA 38
AVERSA EMILIA 32
FONTANELLA ANIELLO 31
GIOIA FRANCESCO 28
CATUOGNO GIUSEPPE 28
MARINO RENATA 19
SCIULLO ROSARIA 18
SBRIZZI MASSIMO 11
DAMIANI SALVATORE 8
IANNONE MIRNA 8
BUOGIOVANNI FLAVIA 5
COMES LILLIANA 4
LUCCHESE MARIA ASSUNTA 3
BATTIMELLI LUCIA 3
SALES PAOLA 2
DAUN CARMELA 1
ABBISOGNO ALFREDO 0
FILIALE ANNA MARIA 0
CASTELLI GIOVANNI 0
DE MARCO CONCETTA 0
Salvatore Pezzella sindaco
VITALE ANNAMARIA 173
GRANATA PASQUALE 171
GISINI BARBARA 167
MARRONE GIUSEPPE 129
IACOLARE NIKLA 124
GRIECO GIANLUCA 92
PEZZELLA ANGELA 92
BARCA CONSIGLIA 82
PALMA VINCENZO 75
PENNACCHIO MADDALENA 63
PAPARO SALVATORE 55
MIGLIACCIO FRANCESCO 40
BALDASSARRE VALENTINA 30
BASILE MARIA TERESA 23
D’ALTERIO VINCENZA 19
GIUSTINIANI CIRO 11
PALMA MARIA 11
MALLARDO ROSA 5
GARGIULO BARBARA 3
DI LIBERTI ANNA 3
RISPO ANTONELLA 3
Forza Italia
PIROZZI GIOVANNI 1.037
CARLEO FRANCESCO 668
SODANO NICOLA 485
CICCARELLI LUCIA 485
SESTILE CATERINA 441
PARISI ROSANGELA 297
RUSSO LUIGI 288
PUGLIESE VALENTINO 236
FRECCIARULO TERESA 236
DI GIROLAMO TERESA 224
BARBATO RAFFAELE 222
SMARRAZZO DANIELE 207
DI NARDO ROSALIA 192
RUSSO PIETRO 158
SANTONICOLA RAFFAELE 111
CHIACCHIO ANNALISA 95
DI DOMENICO RODOLFO 79
TARALLO VINCENZO 70
PAGANO FILOMENA 46
FERRO IMMACOLATA 35
PAGANO ALESSANDRA 33
RICCI FRANCESCO SAVERIO 19
DIANA MARIA 18
FAZZARI ANNA MARIA 12
PETRICONE FRANCESCO NICOLA MARIA 8
PIEDIMONTE RAFFAELA 7
IOVINO ANNARITA 6
BENINCASA LUIGI 4
Unione Di Centro
PANICO DOMENICO 795
D’ABBRUNZO MARGHERITA 536
TUTINO ROBERTO 503
TAMBURRINO ELVIRA 170
PIROZZI CATERINA 143
GRAZIANO MICHELA 134
PENNACCHIO MICHELA 130
RUSSO GIOVANNI 121
PERILLO ADELE IN CESARO 83
FRANCIOSI STEFANO 75
IOVINELLI ELENA 36
VASTARELLA NICOLA 34
LAZZARI DOMENICA 21
CERQUA VINCENZO 20
DEL PUENTE SALVATORE 19
AMATO LUIGI 14
VOLPICELLI COSIMO 13
MARINO FRANCESCOPIO 13
LEMBO SUSANNA 11
TRIOLA ANTONIO 7
BARBATO ANTONIO 6
DI GENNARO MILENA 6
SCIORIO CARMELA BRUNA 5
SPISTO FABIO 5
DI NARDO PAOLO 3
MENNELLA ALESSANDRO 3
MASUOTTOLO TERESA 2
BARONE ANTONELLA 1
MARSELLA ENRICO 0
Insieme per Giugliano
PUGLIESE FRANCESCO 480
IOVINELLA DOMENICO 334
MAISTO MARIAELENA 265
MESSINA JESSICA 137
CAPUANO SUSANNA 109
FELACO AMALIA 92
MARANO CRESCENZO 75
CARLEO IDA 61
CECERE ANTONIA 57
D’ALTERIO MARIAROSARIA 55
PALUMBO MARIATERESA 46
TESONE LUCREZIA 46
DE ROSA MARIA 34
DI GIROLAMO DOMENICO 28
CERQUA PASQUALINA 22
D’ABBRUNZO GIUSEPPE 21
DI NARDO CATERINA 17
ABBATE ANTONIO 15
DI LELLA CARMEN 14
PICARO ANTONIO 10
RONCIONI ANTONIO 10
CIPOLLETTA GIUSEPPE 8
ROMERO ACOSTA CAROLINA 7
CICCARELLI NICOLA 6
CICCARELLI ROSA 6
CACCIAPUOTI PASQUALE 3
CEPARANO IMMACOLATA 3
Fratelli d’Italia
IOVINELLA FRANCESCO 2.460
LANZARO FILOMENA 1.083
ASCIONE PASQUALE 632
PETITO KATIA 426
ARABIA PAOLA 326
APROVITOLA GAETANO 308
TAMMARO GISELLA 288
BARRELLA DARIO 239
CICCARELLI MARIA LAURA 196
TARTARONE VINCENZA 194
MAGNO RAFFAELE 169
ARGIUOLO LUIGI 165
CANNELLA ANNA 161
D’ABBRUNZO MARIA PAOLA 160
PIROZZI ANIELLO 154
PENNACCHIO ANNUNZIATA 138
GUARINO VERONICA 116
BUONANNO SALVATORE 48
DI LANNO FRANCESCO 43
BASILE ANTONIO 34
HAMZA SOFIA 25
BARLETTA BRENDA 19
ACANFORA GIANLUCA 15
GARGIULO FRANCESCO 5
PANICO MASSIMO 4
PAOLONE GIUSEPPE 2
CAPASSO SABRINA 0
Vivere Giugliano
PIANESE GIANLUCA 540
GALLUCCIO FELICE 398
RUSSO ANNA 295
PEZZELLA CRESCENZO 193
MAISTO MARILENA 122
DE GREGORIO ALESSANDRA 59
SMARRAZZO MARIA GRAZIA 49
CAPASSO ANNA 15
VICENZINO MARIA ARCA 12
ABBATE MADDALENA 11
BOSCO ANNACLAUDIA 5
CARRINO ROBERTA 5
TARALLO ALESSANDRO 5
MAIETTA DOMENICO 3
RIPA DOMENICO 2
COPPOLA MICHELA 1
DEL GROSSO ENRICO 0
DI VILIO SEBASTIANO 0
LIPPIELLO FABRIZIO 0
LUCAIOLI RAFFAELE 0
MASIELLO MICHELE 0
PETRICCIONE ALBERTA 0
Liberali e Riformisti NPSI
MALLARDO FRANCESCO 1.179
BIFOLCHETTI LUISA 529
PANICO FRANCESCO 220
PANICO VALERIA 220
PIROZZI FELICE 188
MIRAGLIA MATTEO 167
CACCAVALE ELODIA 157
GUITTO SIPONTINA 129
CATELLI LUCIA 116
FERRARO LUCIA 54
GRANATA SANTA 52
RIGIONE MIRIAM 51
D’ALTERIO RAFFAELA 37
MALLARDO ANTONELLA 35
PALUMBO GIACOMO 35
D’ORTA GIUSEPPINA 28
PALMA PATRIZIA 27
D’AGOSTINO ROSARIA 22
PALLADINO PASQUALE 21
MIGLIACCIO MARIA GRAZIA 19
CARDINALE CLAUDIA 13
RUSSO FABIO 12
LEONE NADIA 10
MAIORICA MARIO 9
MAISTO STEFANO 6
MIGLIACCIO TERESA 6
DE FEO SALVATORE 4
NORMINO FERDINANDO 2
CHIANESE FRANCESCO 1
RONGA ANDREA 0
CIOTOLA FEDERICA 0
Noi con Giugliano
FATO MICHELA 1.139
GALLUCCIO ANDREA 1.042
MALLARDO LUIGI 489
DI FALCO FIORELLA 314
D’ALTERIO BIAGIO 141
BORZACCHELLI NICOLA 112
CACCIAPUOTI PIERLUIGI 97
PARISI RAFFAELE 77
SIVARI VINCENZO 63
DE SIMONE VALERIA 52
ROMANO PASQUALE 52
MATTIELLO ANTONIO 44
SCARICO LUCA 36
CICCARELLI MARIA 35
MARIANI ALFREDO 35
SEQUINO CATERINA 33
RUOCCO ROSA 24
PANDOLFI CIRO 19
GALDI CHIARA 18
MAIORANO ANDREA 18
ANTIGNANO ROSY 16
GERMANO LINDA 7
RUSSO LUISA 7
SPERAVELLA MAURIZIO 5
DI MATTEO GIOVANNI 3
BONAVITA CIRO 2
SABINO FRANCESCO 2
BATTISTA IDA 1
RUSSO ANTONIETTA 0