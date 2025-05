Giugliano, tutti i voti lista per lista: gli esclusi che non entrano in consiglio comunale

Di seguito tutti i voti e le preferenze espresse nell’ultima tornata elettorale lista per lista. Non mancano esclusi eccellenti ed ex consiglieri comunali o politici di lungo corso che non metteranno i piedi in consiglio comunale. Non sono stati riconfermati: Cristofaro Tartarone, Francesco Comune, Carlo Carleo, Giuseppe Di Girolamo, Caterina Sestile, Raffaella Acone. Fuori dall’emiciclo anche gli ex assessori Abbate e Giulia Palma che erano ricandidati rispettivamente con Azione e Italia Viva.

Italia Viva

DI DOMENICO FRANCESCO 790

RICCARDO ISABELLA 456

ACONE RAFFAELINA 436

IODICE FRANCESCO 294

ZARA BIAGIO 227

PALMA GIULIA 200

MALLARDO LEOPOLDO 136

BOSCO SUSANNA 115

TAGLIALATELA JOLANDA 96

SANGES MELANIA 81

GRANATA RAFFAELLA 47

TUFO MARIA 43

RINALDI SALVATORE 31

ALFIERO GIOVANNI 30

MOLITIERNO FRANCESCO 26

DE MARTINO VINCENZO 24

CAPASSO GIUSEPPINA 17

PENNACCHIO ROSA 17

DE VITO FERDINANDO 16

MUSELLA CONCETTA 12

PASTORE ALESSANDRO 11

DI VAIO MARCO 9

BOVE TERESA 8

CIRILLO GERARDO 7

MONTIERE MARCELLO 7

AVETA RITA 6

CONTE GIUSEPPE 3

RIVELLI MARCO 3

LUONGO MARCO 2

DI LUCIANO NICOLA 0

FERRANTE ALESSANDRO LUIGI 0

MIDIECESTE GIUSEPPE 0

Partito Democratico

CASTALDO ADRIANO 1.265

ESPOSITO VINCENZO 1.062

CACCIAPUOTI FRANCESCO 929

VISCONTI PAOLA 869

NAPOLITANO ROBERTA 716

FASANO ILARIA 693

GALLUCCIO GIULIANO 611

RUSSO ANNA GIULIA 517

COMUNE FRANCESCO 451

DI GIROLAMO GIUSEPPE 417

RIMOLI CARLA 365

RICCARDO VINCENZO 338

DONADIO GUIDO 329

AGLIATA GUIDO 214

ARCIERI CARMELO 195

QUARANTA IDA 101

PALMIERI LUIGIA 95

PIANESE RAFFAELE GASPARE 92

PORPORA MATILDE 89

LUMACONE GIOVANNI 77

PIROZZI GIOVANNI 73

PENNACCHIO ANGELA 59

CERASUOLO ALFREDO 54

DI MARINO MARIA SAVERIA 38

PARLATO ANTONELLA 37

GIGLIO FEDINANDO 2

FIUMARA LUIGI 0

Giugliano Democratica

GRANATA ANTONIO 1.333

MAISTO MARIO 632

SALVATORE DAVIDE 377

D’AGOSTINO SALVATORE 365

PERNA BIANCA GELTRUDE 323

SMARRAZZO GIOVANNA 282

CICCARELLI CLEMENTINA 259

GUARINO GENNARO 237

GUARINO TERESA 233

TRANCHESE GELTRUDE 172

RONCA ANTONIO 157

RICCIO GIUSEPPINA 149

CARLEO CARLO 137

ZAMMARTINO CARMELA 125

DI GENNARO MAURIZIO 113

DI TUCCIO PASQUALE 109

27/05/2025 12:32.03

ESPOSITO SALVATORE 106

SALERNI DANIELA 83

SANTOPAOLO SARA ENZA 78

RIENZO GIOVANNI 76

GRAVINA ROSARIO 75

MANFELLOTTO GIANLUCA 75

COLAIACOLO GRAZIA 69

DI FINIZIO SILVANA 66

MORACA GIOVANNA 56

TESONE RAFFAELE 49

CITARELLA DOMENICO 42

FAMMIANO POALO 39

CUSMA’ ROMINA 38

PRAGLIOLA MARIA 34

PIROZZI STEFANO 32

AUCIELLO VERONICA 18

Lista Guarino

GUARINO LUIGI 1.791

MIGLIACCIO CATERINA 559

BIANCO IMMACOLATA 223

BRANCACCIO ANTONIO 94

D’AMBROSIO GIUSEPPINA 94

ZACCAGNINI GIUSEPPE 90

PANE GIOVANNI 80

GRANATA ANGELA 76

PINTO PASQUALE 74

TAMBARO BALDASSARRE 67

VALLEFUOCO MARIA LORENZA 63

POSTIGLIONE MIKAELA 61

SCIBILIA ALESSANDRA 55

CAPUANO RISPO GIOVANNA 52

BARRACCA MARCELLINO 48

BRAUCCI VINCENZO 47

IOFFREDO ROSA 47

CUSMÀ MICHAEL GIUSEPPE CIRO 43

ACAMPA SERGIO 33

AVETA DANIELA 27

SPAGNOLO ROBERTO 25

INGENITO PATRIZIA 18

CANISTRO FILOMENA 16

CALABRESE MARCO 13

CERMINARA FABIO 12

LA ROTONDA ADRIANO 11

CARUSO ALESSIA 9

NASTI CRISTINA 9

PELUSO GIUSEPPINA 7

POLLIO GIUSEPPE 7

PIGNATELLI GENNARO 6

SORCE PIETRO 5

Azione per Calenda

RAGOSTA ROSARIO 683

KATSIVELOS ANASTASIA 426

TARTARONE CRISTOFORO 404

ABBATE ANGELO 364

RUOPOLI LUCA 186

RUSSO MARIA 120

IODICE CARMEN 73

MANNA ROSARIO 53

LA ROCCA CARMINE 51

MARANO MARIA GRAZIA 50

ADINOLFI SALVATORE 42

CATRINI GENNARO 37

D’ALTERIO FILOMENA 33

FILTROSO RODOLFO LUCA 31

TEDESCHI SIMONA 29

RICCIO GRETA 27

CALIENDO YLENIA 20

STINGA LILIANA CARLA 20

CONTEMI KIARA 12

ALBANO FILOMENA 11

D’ANTONIO FLAVIA 6

MATTERA ROBERTA 6

SANSONE DOMENICO 4

DI GIROLAMO GIUSEPPINA 3

D’AURIA SANDRO 2

DI SIENA MICHELE 1

CACAPECE NICOLA 0

CAPORASO PASQUALE 0

Comitato Civico Costiero

GAMBARDELLA FRANCESCO 832

RUGGIERO LUIGI 545

GIORDANO MONICA 420

BATTAGLIA MARIA 234

DEL GIUDICE MARIA GRAZIA 196

PICCEGNA ANNARITA 142

MASSARELLI CASIMIRO 62

PETRELLESE PAOLA 38

AVERSA EMILIA 32

FONTANELLA ANIELLO 31

GIOIA FRANCESCO 28

CATUOGNO GIUSEPPE 28

MARINO RENATA 19

SCIULLO ROSARIA 18

SBRIZZI MASSIMO 11

DAMIANI SALVATORE 8

IANNONE MIRNA 8

BUOGIOVANNI FLAVIA 5

COMES LILLIANA 4

LUCCHESE MARIA ASSUNTA 3

BATTIMELLI LUCIA 3

SALES PAOLA 2

DAUN CARMELA 1

ABBISOGNO ALFREDO 0

FILIALE ANNA MARIA 0

CASTELLI GIOVANNI 0

DE MARCO CONCETTA 0

Salvatore Pezzella sindaco

VITALE ANNAMARIA 173

GRANATA PASQUALE 171

GISINI BARBARA 167

MARRONE GIUSEPPE 129

IACOLARE NIKLA 124

GRIECO GIANLUCA 92

PEZZELLA ANGELA 92

BARCA CONSIGLIA 82

PALMA VINCENZO 75

PENNACCHIO MADDALENA 63

PAPARO SALVATORE 55

MIGLIACCIO FRANCESCO 40

BALDASSARRE VALENTINA 30

BASILE MARIA TERESA 23

D’ALTERIO VINCENZA 19

GIUSTINIANI CIRO 11

PALMA MARIA 11

MALLARDO ROSA 5

GARGIULO BARBARA 3

DI LIBERTI ANNA 3

RISPO ANTONELLA 3

Forza Italia

PIROZZI GIOVANNI 1.037

CARLEO FRANCESCO 668

SODANO NICOLA 485

CICCARELLI LUCIA 485

SESTILE CATERINA 441

PARISI ROSANGELA 297

RUSSO LUIGI 288

PUGLIESE VALENTINO 236

FRECCIARULO TERESA 236

DI GIROLAMO TERESA 224

BARBATO RAFFAELE 222

SMARRAZZO DANIELE 207

DI NARDO ROSALIA 192

RUSSO PIETRO 158

SANTONICOLA RAFFAELE 111

CHIACCHIO ANNALISA 95

DI DOMENICO RODOLFO 79

TARALLO VINCENZO 70

PAGANO FILOMENA 46

FERRO IMMACOLATA 35

PAGANO ALESSANDRA 33

RICCI FRANCESCO SAVERIO 19

DIANA MARIA 18

FAZZARI ANNA MARIA 12

PETRICONE FRANCESCO NICOLA MARIA 8

PIEDIMONTE RAFFAELA 7

IOVINO ANNARITA 6

BENINCASA LUIGI 4

Unione Di Centro

PANICO DOMENICO 795

D’ABBRUNZO MARGHERITA 536

TUTINO ROBERTO 503

TAMBURRINO ELVIRA 170

PIROZZI CATERINA 143

GRAZIANO MICHELA 134

PENNACCHIO MICHELA 130

RUSSO GIOVANNI 121

PERILLO ADELE IN CESARO 83

FRANCIOSI STEFANO 75

IOVINELLI ELENA 36

VASTARELLA NICOLA 34

LAZZARI DOMENICA 21

CERQUA VINCENZO 20

DEL PUENTE SALVATORE 19

AMATO LUIGI 14

VOLPICELLI COSIMO 13

MARINO FRANCESCOPIO 13

LEMBO SUSANNA 11

TRIOLA ANTONIO 7

BARBATO ANTONIO 6

DI GENNARO MILENA 6

SCIORIO CARMELA BRUNA 5

SPISTO FABIO 5

DI NARDO PAOLO 3

MENNELLA ALESSANDRO 3

MASUOTTOLO TERESA 2

BARONE ANTONELLA 1

MARSELLA ENRICO 0

Insieme per Giugliano

PUGLIESE FRANCESCO 480

IOVINELLA DOMENICO 334

MAISTO MARIAELENA 265

MESSINA JESSICA 137

CAPUANO SUSANNA 109

FELACO AMALIA 92

MARANO CRESCENZO 75

CARLEO IDA 61

CECERE ANTONIA 57

D’ALTERIO MARIAROSARIA 55

PALUMBO MARIATERESA 46

TESONE LUCREZIA 46

DE ROSA MARIA 34

DI GIROLAMO DOMENICO 28

CERQUA PASQUALINA 22

D’ABBRUNZO GIUSEPPE 21

DI NARDO CATERINA 17

ABBATE ANTONIO 15

DI LELLA CARMEN 14

PICARO ANTONIO 10

RONCIONI ANTONIO 10

CIPOLLETTA GIUSEPPE 8

ROMERO ACOSTA CAROLINA 7

CICCARELLI NICOLA 6

CICCARELLI ROSA 6

CACCIAPUOTI PASQUALE 3

CEPARANO IMMACOLATA 3

Fratelli d’Italia

IOVINELLA FRANCESCO 2.460

LANZARO FILOMENA 1.083

ASCIONE PASQUALE 632

PETITO KATIA 426

ARABIA PAOLA 326

APROVITOLA GAETANO 308

TAMMARO GISELLA 288

BARRELLA DARIO 239

CICCARELLI MARIA LAURA 196

TARTARONE VINCENZA 194

MAGNO RAFFAELE 169

ARGIUOLO LUIGI 165

CANNELLA ANNA 161

D’ABBRUNZO MARIA PAOLA 160

PIROZZI ANIELLO 154

PENNACCHIO ANNUNZIATA 138

GUARINO VERONICA 116

BUONANNO SALVATORE 48

DI LANNO FRANCESCO 43

BASILE ANTONIO 34

HAMZA SOFIA 25

BARLETTA BRENDA 19

ACANFORA GIANLUCA 15

GARGIULO FRANCESCO 5

PANICO MASSIMO 4

PAOLONE GIUSEPPE 2

CAPASSO SABRINA 0

Vivere Giugliano

PIANESE GIANLUCA 540

GALLUCCIO FELICE 398

RUSSO ANNA 295

PEZZELLA CRESCENZO 193

MAISTO MARILENA 122

DE GREGORIO ALESSANDRA 59

SMARRAZZO MARIA GRAZIA 49

CAPASSO ANNA 15

VICENZINO MARIA ARCA 12

ABBATE MADDALENA 11

BOSCO ANNACLAUDIA 5

CARRINO ROBERTA 5

TARALLO ALESSANDRO 5

MAIETTA DOMENICO 3

RIPA DOMENICO 2

COPPOLA MICHELA 1

DEL GROSSO ENRICO 0

DI VILIO SEBASTIANO 0

LIPPIELLO FABRIZIO 0

LUCAIOLI RAFFAELE 0

MASIELLO MICHELE 0

PETRICCIONE ALBERTA 0



Liberali e Riformisti NPSI

MALLARDO FRANCESCO 1.179

BIFOLCHETTI LUISA 529

PANICO FRANCESCO 220

PANICO VALERIA 220

PIROZZI FELICE 188

MIRAGLIA MATTEO 167

CACCAVALE ELODIA 157

GUITTO SIPONTINA 129

CATELLI LUCIA 116

FERRARO LUCIA 54

GRANATA SANTA 52

RIGIONE MIRIAM 51

D’ALTERIO RAFFAELA 37

MALLARDO ANTONELLA 35

PALUMBO GIACOMO 35

D’ORTA GIUSEPPINA 28

PALMA PATRIZIA 27

D’AGOSTINO ROSARIA 22

PALLADINO PASQUALE 21

MIGLIACCIO MARIA GRAZIA 19

CARDINALE CLAUDIA 13

RUSSO FABIO 12

LEONE NADIA 10

MAIORICA MARIO 9

MAISTO STEFANO 6

MIGLIACCIO TERESA 6

DE FEO SALVATORE 4

NORMINO FERDINANDO 2

CHIANESE FRANCESCO 1

RONGA ANDREA 0

CIOTOLA FEDERICA 0

Noi con Giugliano

FATO MICHELA 1.139

GALLUCCIO ANDREA 1.042

MALLARDO LUIGI 489

DI FALCO FIORELLA 314

D’ALTERIO BIAGIO 141

BORZACCHELLI NICOLA 112

CACCIAPUOTI PIERLUIGI 97

PARISI RAFFAELE 77

SIVARI VINCENZO 63

DE SIMONE VALERIA 52

ROMANO PASQUALE 52

MATTIELLO ANTONIO 44

SCARICO LUCA 36

CICCARELLI MARIA 35

MARIANI ALFREDO 35

SEQUINO CATERINA 33

RUOCCO ROSA 24

PANDOLFI CIRO 19

GALDI CHIARA 18

MAIORANO ANDREA 18

ANTIGNANO ROSY 16

GERMANO LINDA 7

RUSSO LUISA 7

SPERAVELLA MAURIZIO 5

DI MATTEO GIOVANNI 3

BONAVITA CIRO 2

SABINO FRANCESCO 2

BATTISTA IDA 1

RUSSO ANTONIETTA 0