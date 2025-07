Una serata all’insegna della cultura, dell’arte e dell’impegno civile. La sesta edizione del Premio Artis Suavitas, andata in scena lo scorso 12 luglio all’interno del parco dei templi di Paestum, sarà trasmessa questa sera alle 21 su Teleclubitalia, canale 77. Un evento di grande prestigio che ha visto alternarsi sul palco volti noti del mondo dello spettacolo, della scienza, della gastronomia e dell’arte.

Stasera su Teleclubitalia il Premio Artis Suavitas: premi a Gratteri e ai genitori di Cecchettin e Tramontano

Tra i momenti più toccanti della cerimonia, il tributo alle famiglie Cecchettin e Tramontano, premiate come “custodi della memoria” delle figlie Giulia, vittime di femminicidio. Grande emozione ha suscitato la proiezione del video della consegna del premio ai Pinguini Tattici Nucleari, avvenuta nei giorni scorsi a Napoli. Il riconoscimento alla band è legato al brano Migliore, dedicato a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago, il bambino che portava in grembo.

Sul palco, presentati da Giusy Meloni e Bruno Gaipa, hanno ricevuto il premio anche nomi illustri come l’attore e regista Marco D’Amore, lo chef Gennaro Esposito, l’astronauta Paolo Nespoli, lo psicologo Raffaele Morelli, e l’attore Alessio Boni. Spazio anche all’eccellenza dolciaria italiana con Debora e Nicola Massari, e alla divulgazione culturale con Valeria Angione e lo scultore Helidon Xhixha. Riconoscimenti anche per tre giovani studiosi campani, Elvira Scognamiglio, Raffaele Minieri e Marianna Squillante, premiati per le migliori tesi di laurea. Tra gli ospiti della serata, anche Iginio Massari, Alfred Mirashi “Milot” e l’attrice George Li.