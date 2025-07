Aversa: manutenzione del verde e igiene urbana, intensificati gli interventi in città

Ad Aversa accelerano gli interventi sul verde pubblico e sull’igiene urbana. In questi giorni si sta assistendo a un’intensificazione delle operazioni di manutenzione, a partire dalla cura degli alberi in diverse arterie cittadine. Potature previste questa settimana in via Pietrantonio, via Costantinopoli, via Di Jasi e all’interno del Parco Pozzi, per citarne qualcuna.

Aversa: verde e igiene urbana, intensificati gli interventi in città

L’amministrazione assicura che per ogni albero abbattuto ne sarà piantato uno nuovo. In programma potature anche in via Salvatore Di Giacomo e in piazza Quasimodo. Sul fronte della manutenzione del verde, i lavori proseguiranno anche in via Riverso e via Garofano. Potenziata anche la pulizia delle strade: il territorio è stato suddiviso in 13 zone e già in questi giorni sono stati portati a termine diversi interventi. A sollecitare l’azione l’assessore al ramo Eufrasia Cannolicchio, con il supporto del presidente del consiglio comunale Giovanni Innocenti e del consigliere Raffaele De Gaetano.

