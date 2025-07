Fucile a canne mozze, volto coperto e un’auto pronta per la fuga. Tutto era pianificato nei minimi dettagli, ma il colpo è sfumato sul nascere. È stato grazie al blitz degli agenti della Squadra Mobile di Caserta se una rapina armata a un distributore di carburante sull’Asse Mediano, al confine tra Giugliano e Lusciano, non è andata a segno. I tre banditi – provenienti da Casandrino, Caivano e Sant’Antimo – erano pronti a entrare in azione quando i poliziotti in borghese, coordinati dal dirigente Dario Mongiovì, li hanno circondati e bloccati.

Asse Mediano, banda armata tenta rapina a distributore tra Lusciano e Giugliano: Polizia sventa il colpo

Il blitz è durato pochi istanti. I tre sono stati immobilizzati, disarmati e arrestati. Ora si trovano nel carcere di Poggioreale, accusati di tentata rapina aggravata. Secondo quanto emerso, si tratterebbe di una banda ben organizzata, pronta a colpire con metodo e violenza. Un’azione che, se portata a termine, avrebbe contribuito a rafforzare il clima di insicurezza che preoccupa residenti, commercianti e pendolari che ogni giorno attraversano quel tratto trafficato tra le province di Napoli e Caserta.