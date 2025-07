Ancora nessun nome per il nuovo assessore al Bilancio ad Aversa. Il sindaco Franco Matacena, intervenuto nel corso del consiglio comunale di ieri pomeriggio, ha fatto sapere che per ora continuerà a gestire lui stesso la delega, senza indicare tempi certi per la nomina del successore di Mariano D’Amore che, lo scorso 20 giugno, annunciò le sue dimissioni.

Aversa, ancora nessun nome per il Bilancio: Matacena tiene per sé la delega

“Mi piace, a me il lavoro in più piace. Rientra nella mia sfera di competenze, quindi possiamo procedere”, ha detto il primo cittadino. Una risposta arrivata dopo l’intervento del consigliere di opposizione Mauro Baldascino, che ha chiesto spiegazioni sulla mancata sostituzione. In apertura dei lavori, il primo cittadino ha ufficializzato la redistribuzione delle deleghe e ringraziato l’assessore uscente per l’impegno portato avanti.

La seduta, durata ore, si è concentrata poi sull’approvazione dei debiti fuori bilancio: una lunga serie di atti contabili passati quasi senza troppi intoppi. Le opposizioni, però, hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di prevenire la formazione di nuovi debiti, molti dei quali legati a sentenze ormai passate in giudicato.