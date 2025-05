È bastato un attimo a trasformare un semplice malessere in un incubo. Marianna Avigliano, una bambina di appena sei anni, si è spenta nelle prime ore di ieri mattina, poche ore dopo il suo ricovero d’urgenza all’ospedale di Marcianise. La piccola era da alcuni giorni influenzata, con sintomi lievi come tosse e febbre, ma nessuno poteva immaginare l’esito drammatico.

Santa Maria a Vico, tosse e febbre e poi il malore: Marianna muore a 6 anni. Aperta inchiesta

Marianna era seguita fin dalla nascita per alcune patologie croniche presso l’ospedale Monaldi di Napoli. Domenica sera, mentre si trovava a cena con i suoi genitori – il papà, sottufficiale dell’Esercito, e la mamma, casalinga – nella loro casa in via Migliori a Santa Maria a Vico, ha iniziato a sentirsi male. I genitori, senza perdere tempo, l’hanno subito portata in auto al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale “Anastasia Guerriero” di Marcianise, dove le sue condizioni inizialmente non sembravano gravi.

Durante la notte, tuttavia, la situazione è peggiorata. Verso le 4 del mattino, Marianna ha avuto un arresto cardiaco. I medici presenti hanno fatto il possibile per rianimarla, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Il suo cuoricino si è fermato per sempre. L’angoscia è esplosa nei corridoi del reparto, dove si trovavano anche altri parenti della bambina, oltre ai genitori distrutti dal dolore.

Aperta inchiesta

A seguito del decesso, la Procura di Santa Maria Capua Vetere, con il sostituto procuratore Anna Ida Capone, ha aperto un’indagine. Gli agenti del commissariato di Marcianise hanno già ascoltato i genitori e sequestrato le cartelle cliniche degli ospedali coinvolti, oltre alla salma, trasferita all’istituto di Medicina legale di Caserta. Già oggi è previsto un primo esame esterno sul corpo della piccola, in attesa di decidere se procedere con l’autopsia.

La famiglia, nel frattempo, sta valutando la possibilità di affidarsi a un legale per seguire gli sviluppi dell’inchiesta. L’intera cittadina di Santa Maria a Vico è rimasta sconvolta da questa perdita, avvenuta proprio in una giornata di festa, con molte parrocchie impegnate nelle celebrazioni delle Prime Comunioni.

Il cordoglio

Profondo il cordoglio espresso dal sindaco Andrea Pirozzi, che conosceva personalmente la famiglia della madre di Marianna. “Siamo di fronte a un dolore enorme per tutta la comunità – ha dichiarato –. La notizia mi ha riportato alla mente anche il dramma della piccola Aurora, trovata senza vita a soli 45 giorni lo scorso settembre. Ora entrambe sono i nostri angioletti. In questo momento di lutto, Santa Maria a Vico si unisce al dolore della famiglia Avigliano.”

Anche il mondo della scuola ha espresso il proprio dolore. Marianna frequentava l’ultimo anno della scuola dell’infanzia nel plesso “Loreto”, parte dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”. La dirigente Carmen Crisci ha condiviso un messaggio commosso a nome dell’intera comunità scolastica: “Accogliamo con immensa tristezza la notizia della scomparsa di Marianna. Tutti noi ci stringiamo con affetto attorno alla sua famiglia. Ciao piccola, che la terra ti sia lieve”.