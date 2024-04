Una bambina di 6 anni ha rischiato di annegare in una piscina termale a Lacco Ameno, sull’isola di Ischia. A salvara sono stati un assistente bagnante e il personale medico della struttura.

Ischia, bimba di 6 anni rischia di annegare nella piscina termale: salvata da bagnino

L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, 27 aprile. La piccola non era sola, ma in compagnia della madre. La donna è stata poi ascoltata dai Carabinieri della stazione di Casamicciola Terme, intervenuti sul posto, che hanno poi raccolto altre testimonianze.

La piccola è stata trasferita prima all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno e successivamente in idroambulanza presso il Santobono di Napoli per accertamenti medici. La bimba non sarebbe in pericolo ma la prognosi è riservata. I militari dell’Arma, coordinati dalla Procura di Napoli, sono impegnati nel ricostruire l’intera vicenda e accertare eventuali responsabilità.