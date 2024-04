38° ed ultimo turno nel girone con tutti i verdetti maturati negli ulitmi 90 minuti. Il Giugliano crolla a Cerignola e scivola al settimo posto. L’Avellino si aggiudica il secondo posto. La Turris trova la salvezza a Brindisi

I risultati del 38° turno

L’Avellino finisce secondo il Giugliano spreca il settimo posto

La Juve Stabia corona il suo splendido campionato con un successo con il Picerno per 3-2. L’Avellino batte il Crotone 1-0 al Partenio, decisiva una rete del solito Patierno dal dischetto, 20° rete per il Capocannoniere del campionato insieme a Murano del Picerno. Il Benevento cade a Catania e finisce al terzo posto, gli etnei evitano l’incubo dei Playout. Al quarto posto finisce la Casertana battendo in casa il Sorrento 5-2 che saluta i Playoff. Il Taranto batte il Latina ma per via degli scontri diretti non riesce ad evitare il primo turno di Playoff. Il Giugliano si sgretola a Cerignola 3-0, con i pugliesi che soffiano il settimo posto ai tigrotti

La Turris trova la salvezza a Brindisi, Potenza ai Playout

I playout si disputeranno entrambi. Nel dettaglio, il Potenza sfiderà il Monterosi col vantaggio di giocare in casa il ritorno e di salvarsi con due pareggi, Virtus Francavilla che invece sfiderà il Monopoli in un derby tutto pugliese, con quest’ultima che giocherà in casa al ritorno. La vittoria dunque non basta al Monopoli per evitare i playout, il Potenza invece doveva vincere: il pari con la Virtus Francavilla, invece, costa la salvezza diretta, perché Turris (e per l’appunto il Catania) vincono e abbandonano le ultime cinque posizioni.