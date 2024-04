L’annuncio è stato fatto: Lello Topo, ex consigliere regionale e parlamentare, ha ufficialmente firmato la sua candidatura nella lista del Partito Democratico per le elezioni Europee, in programma per l’8 e il 9 giugno. La sua candidatura riguarda il collegio Italia Meridionale, che abbraccia sei regioni fondamentali: Campania, Puglia, Calabria, Abruzzo, Basilicata e Molise.

Lello Topo firma la candidatura alle Europee con il Pd

“La mia esperienza istituzionale, fino ad ora, è stata vissuta in gran parte nel sistema delle autonomie: da questo background voglio ripartire per una nuova sfida in Europa, la grande comunità che dovrà sostenere le politiche di coesione, e ridurre i divari economici, sociali e culturali fra i diversi Stati membri, ma anche tra Nord e Sud Europa”, ha commentato l’ex sindaco di Villaricca.

Tra i candidati del PD ci sono nomi di rilievo come Elly Schlein, segretaria del partito, che si candida per il collegio Centro e Isole, e la giornalista Lucia Annunziata, capolista per il Sud Italia. Oltre a Topo, ci sono nella circoscrizione Italia Meridionale anche Sandro Ruotolo, Pina Picierno e Antonio Decaro.