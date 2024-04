Un forte boato, accompagnato da un odore di gas, ha messo in allarme i residenti dei Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli: nel tardo pomeriggio di oggi, 27 aprile, la facciata di un palazzo è crollata improvvisamente.

Napoli, paura ai Quartieri Spagnoli: crolla facciata di un palazzo

Le prime ricostruzioni indicano che venire giù sia stata la parete esterna di tufo all’ultimo piano di un edificio. Il crollo ha provocato la rottura di un tubo del gas, causando una fuga di metano subito bloccata dai vigili del fuoco intervenuti prontamente. Non ci sono feriti.

Per precauzione, le autorità hanno evacuato il palazzo coinvolto, che ospitava circa una decina di famiglie. Probabilmente verranno sgomberati anche un edificio adiacente e alcuni “bassi” napoletani di fronte alla zona colpita.

Le indagini preliminari indicano che la parete di tufo all’ultimo piano si sia sgretolata, coinvolgendo il tubo del gas e causando la sua rottura. Il vicolo è stato completamente chiuso per via di pietre pericolanti. Al fine di garantire la sicurezza, l’edificio coinvolto è stato evacuato e saranno adottate precauzioni anche per gli edifici limitrofi.