Nuova operazione dei Carabinieri nella lotta all’illegalità ambientale nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”. Nella giornata di ieri, 17 luglio, a Mondragone, i militari del Reparto Territoriale locale, in collaborazione con il personale specializzato del NOE (Nucleo Operativo Ecologico) di Caserta e i militari del 10° Reggimento Campania di Napoli, hanno eseguito un servizio coordinato ad ampio raggio contro lo sversamento illecito di rifiuti.

Mondragone, sequestrata discarica abusiva: rifiuti pericolosi abbandonati in un’area di 450 metri quadrati

Durante l’operazione, lungo la via Domitiana, nei pressi dell’ex area IDAC, è stata scoperta un’area di circa 450 metri quadrati utilizzata illegalmente come deposito di “Big Bag” contenenti rifiuti ancora da caratterizzare, totalmente abbandonati.

L’area, di proprietà al momento ancora in corso di accertamento, è stata sottoposta a sequestro preventivo per abbandono e gestione illecita di rifiuti. Il sito è stato affidato in custodia giudiziaria al sindaco pro tempore del Comune competente, che dovrà ora provvedere alla messa in sicurezza e al successivo smaltimento dei materiali. Il servizio ha incluso anche una serie di controlli ambientali e stradali: 9 verifiche ambientali specificamente mirate alla prevenzione dei reati legati ai rifiuti, 27 controlli alla circolazione stradale, con la verifica di 10 trasportatori e 8 mezzi, e l’elevazione di 3 sanzioni amministrative per violazioni riscontrate.