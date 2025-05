Giugliano, il nuovo consiglio comunale: l’elenco di tutti gli eletti. Iovinella record di preferenze

Comincia a delinearsi il nuovo consiglio comunale di Giugliano dopo lo spoglio elettorale di ieri che ha consegnato le chiavi della città nelle mani del neo sindaco Diego D’Alterio. Record man di preferenze è Francesco Iovinella, eletto nelle fila del centrodestra, che ha raccolto 2460 preferenze.

Giugliano, il nuovo consiglio comunale: l’elenco di tutti i candidati eletti. Iovinella record di preferenze

Grazie al premio di maggioranza, alla coalizione vincitrice spettano 20 seggi in consiglio. All’opposizione invece 12 seggi. Resta fuori il terzo candidato sindaco, Salvatore Pezzella, che non siederà tra i banchi dell’assise comunale dopo due mandati consecutivi. Tra i volti nuovi alla loro prima esperienza in consiglio ci sono Nicola Sodano, Anastasia Katsivelos, Michela Fato, Davide Salvatore, Imma Bianco, Mena Lanzaro, Franco Gambardella, Andrea Galluccio, Giuliano Galluccio, Katia Migliaccio, Roberta Napolitano, Gianluca Pianese, Luigi Ruggiero.

Maggioranza e opposizione

A comporre la nuova maggioranza che sosterrà Diego D’Alterio ci sono: Imma Bianco, Adriano Castaldo, Salvatore D’Agostino, Francesco Di Domenico, Vincenzo Esposito, Ilaria Fasano, Francesco Cacciapuoti, Giuliano Galluccio, Francesco Gambardella, Antonio Granata, Luigi Guarino, Anastasia Katsivelos, Mario Maisto, Caterina Migliaccio, Roberta Napolitano, Rosario Ragosta, Riccardo Isabella, Luigi Ruggiero, Salvatore Davide, Paola Visconti.

Siederanno invece tra i banchi dell’opposizione guidata da Giovanni Pianese: Pasquale Ascione, Francesco Carleo, Michela Fato, Andrea Galluccio, Francesco Iovinella, Filomena Lanzaro, Francesco Mallardo, Giovanni Pianese, Giovanni Pirozzi, Nicola Sodano, Domenico Panico, Gianluca Pianese.