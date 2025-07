Una lite scaturita da futili motivi, con ogni probabilità legati alla gelosia, è sfociata in un violento accoltellamento nel cuore di Arzano. Nella serata di giovedì 17 luglio, un giovane di 19 anni è stato gravemente ferito con una coltellata al fianco.

Arzano, accecato dalla gelosia accoltella rivale in amore: grave 19enne

L’aggressore, un 28enne del posto, è stato arrestato dai Carabinieri della tenenza di Arzano con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio è avvenuto in via Roma, in pieno centro cittadino. I due giovani si sarebbero incrociati casualmente. Dopo un breve scambio di parole, il 28enne avrebbe estratto un coltello e colpito il 19enne al fianco, per poi darsi alla fuga.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Il giovane è attualmente ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri, supportate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e dalle testimonianze raccolte sul posto, hanno portato rapidamente all’identificazione dell’aggressore. È stato però lo stesso 28enne a costituirsi spontaneamente, presentandosi in caserma e confessando il proprio coinvolgimento. L’uomo è stato condotto in carcere e dovrà ora rispondere dell’accusa di tentato omicidio.