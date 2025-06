Old Wild West al “Grande Sud” a Giugliano: oltre al buon cibo, trionfo dell’area bimbi

Giugliano. A un mese dalla riapertura, l’Old Wild West del Parco Commerciale Grande Sud a Giugliano celebra un successo travolgente. Il locale è tornato a essere un punto di riferimento per famiglie e amici, grazie anche a un’area dedicata ai più piccoli che sta riscuotendo un’accoglienza eccezionale: il playground.

La riapertura ha visto un’affluenza record, confermando l’Old Wild West come destinazione prediletta per chi cerca buon cibo e divertimento. Un ruolo chiave in questo trionfo lo giocano gli eventi organizzati, che spaziano dalle classiche feste di compleanno alle coinvolgenti feste a tema, culminando nelle imperdibili feste western che catapultano grandi e piccini nel Far West.

Il Playground, in particolare, è diventato il cuore pulsante delle giornate e delle serate, permettendo ai genitori di godersi in tranquillità le specialità del menù mentre i bambini si scatenano in un ambiente sicuro e stimolante. L’Old Wild West di Giugliano si conferma così non solo un’ottima steakhouse, ma un vero e proprio polo di intrattenimento per tutta la famiglia.