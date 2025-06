Ha cercato di sfuggire ai carabinieri lanciando l’auto a folle velocità tra le strade di Portico e Capodrise, ma il suo tentativo si è concluso con un arresto e un sequestro: 65 dosi di droga, oltre 300 euro in contanti e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Fuga a folle velocità e droga nascosta in un albergo a Giugliano: arrestato 24enne casertano

È finito in manette un 24enne di Macerata Campania, già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti. Alle 4:10 di questa mattina, il giovane ha forzato un posto di blocco in via Diaz, a Portico di Caserta, eludendo il controllo dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Santa Maria Capua Vetere. Ma la fuga è durata poco: grazie all’intervento di una seconda pattuglia della Compagnia di Marcianise, è stato intercettato pochi minuti dopo in via Ponteselice.

Anche in quell’occasione ha tentato la fuga, lanciando l’auto a tutta velocità. Dopo poche centinaia di metri è stato bloccato. Durante l’inseguimento ha tentato di disfarsi della droga: due involucri gettati dall’auto, contenenti 28 dosi di crack e 11 dosi di cocaina.

La successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di 320 euro in contanti e una chiave di accesso a una stanza d’albergo a Giugliano in Campania. All’interno della camera, i militari hanno rinvenuto altre 26 dosi di crack, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Il 24enne è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Su di lui pendono le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.