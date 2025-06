Cancello Arnone, travolto da pirata della strada in sella alla sua moto: muore il 27enne Enzo Spagnuolo

Ancora sangue sulle strade del casertano. Sabato pomeriggio si è verificato un grave incidente che è costato la vita a un giovane di 27 anni, Enzo Spagnuolo, originario di Francolise. Il sinistro è avvenuto lungo la strada che collega la Domiziana a Cancello ed Arnone, in prossimità della località Cappella Reale di Falciano del Massico.

Cancello Arnone, travolto da auto in sella alla sua moto: muore il 27enne Enzo Spagnuolo

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo – allievo ispettore della Polizia di Stato – si trovava in sella alla sua moto quando sarebbe stato colpito da un’auto, finendo violentemente sull’asfalto. I soccorsi, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Mondragone, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il conducente della macchina è scappato senza prestare soccorso ed è attualmente ricercato. Enzo prestava servizio alla Questura di Milano e stava trascorrendo un breve periodo di vacanza nella sua terra d’origine.

Troppi morti in pochi giorni

A rendere ancora più drammatica la vicenda è il fatto che, come già successo di recente con la morte del 16enne Luigi Petrella a Mondragone, anche in questo caso il conducente del veicolo coinvolto non si è fermato a prestare aiuto. Lunedì scorso hanno perso la vita il carabiniere 23enne Matteo Ferrara e la sua compagna Melissa Rea, entrambi di Sessa Aurunca. E oggi, purtroppo, il bilancio si aggrava con altre due giovani vite spezzate.