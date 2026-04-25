Area nord al voto: presentate le liste a Mugnano, Melito e Calvizzano

Oggi termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali. Sono tre i comuni al voto nell’area nord di Napoli: Melito, Mugnano e Calvizzano sceglieranno il 24 e il 25 maggio prossimo il sindaco e i nuovi consiglieri comunali. Occhi puntati soprattutto su Melito, che torna alle urne dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche.

Melito, sfida a tre

A Melito è corsa a tre. Dopo la spaccatura del centrodestra, corrono per la poltrona di primo cittadino Giovanni Barretta, Giuseppe Chiantese. Per il centrosinistra invece si presenta Dominique Pellecchia, sostenuta da sette liste, tra cui M5S e Partito Democratico.

Calvizzano: si ripresenta l’ex sindaco

A Calvizzano è corsa a due tra l’ex sindaco Giacomo Pirozzi e lo sfidante Luciano Borrelli. Un vero e proprio ballottaggio tra candidati sostenuti da liste civiche senza sigle di partito.

Mugnano, politica spaccata: quattro candidati a sindaco

A Mugnano i partiti si presentano spaccati. Sono quattro i candidati sindaco. Per il centrosinistra Pierluigi Schiattarella, sostenuto da ben sette liste, tra cui il Partito Democratico. Il centrodestra lancia invece nella mischia con il simbolo di Fratelli d’Italia Gennaro Ruggiero. Il M5S corre da solo con Massimo Vallefuoco. Infine è sostenuto da due liste civiche l’indipendente Aniello Romagnuolo.

Liste elettorali di Mugnano

Candidato Nello Romagnuolo

Candidato Pierluigi Schiattarella

Candidato Gennaro Ruggiero

Liste elettorali di Melito

Candidato Dominique Pellecchia

Candidato Giovanni Barretta

Candidato Giuseppe Chiantese

Liste elettorali di Calvizzano

Candidato Luciano Borrelli

Candidato Giacomo Pirozzi