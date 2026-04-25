Elezioni a Mugnano, tutti i candidati delle liste a sostegno di Gennaro Ruggiero

Nel centrodestra sarà Gennaro Ruggiero il candidato sindaco a Mugnano. Consigliere comunale e membro della direzione nazionale di Fratelli d’Italia, Ruggiero torna a sfidare il centrosinistra in uno dei territori chiave dell’hinterland napoletano. A sostenerlo la lista del partito di governo.
Fratelli d’Italia
Tammaro Luisa detta Luisa
Naviglio Giovanni
Arena Francesco
Bianco Concetta detta Tina
Boni Achille
Boggia Luigi
Caso Massimo
Cesarino Ciro
Chianese Carmen
Di Bennardo Francesco
Femiano Ciro
Feniello Nicola detto Nico
Gennaro Giovanni
Giardulli Carmela detta Carmela
Guadagno Eva
Maisto Giacomo
Palmieri Tiziana detta Tiziana
Parente Roberta
Poggiante Luigi detto Gigi
Portoghese Raffaele Iunior detto Iunior
Ruggiero Maria Rosaria
Schiattarella Maria
Vassallo Annunziata Alessia detta Nancy
Verde Adriana