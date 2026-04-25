Elezioni a Melito, tutti i candidati delle liste a sostegno di Dominique Pellecchia

Presentate le liste elettorali a sostegno dei tre candidati alla carica di sindaco di Melito. A sfidarsi per la fascia tricolore sono Dominique Pellecchia per il centrosinistra, Giovanni Barretta e Giuseppe Chiantese per il centrodestra.
Liste a sostegno di Dominique Pellecchia
PER LE PERSONE E LA COMUNITÀ – Melito di Napoli
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
1 Salvatore Jonathan ALFARANO Villaricca ( NA) 05/10/2007
2 Fortuna Pia CECERE detta Fortuna Marcianise (CE) 29/09/2001
3 Vanessa CONTURSI Napoli 08/09/2000
4 Aniello CRETELLA detto Nello Aversa (CE) 26/08/1995
5 Salvatore Junior DI NAPOLI detto Di Gennaro Napoli 12/12/1987
6 Arianna ESPOSITO Napoli 05/10/1975
7 Carmela FORTE detta Lina Napoli 13/02/1990
8 Salvatore GIUGLIANO detto Giuliano Melito di Napoli (NA) 29/03/1976
9 Alessandro GUARINO Napoli 07/09/1979
10 Mariangela IANNUZZI Napoli 09/10/1993
11 Rita IORIO Mugnano di Napoli (NA) 14/02/2006
12 Gianluca MORACA Napoli 28/06/1979
13 Adriano MUSELLA Mugnano di Napoli (NA) 01/11/1991
14 Marco NACLERIO Napoli 30/01/1970
15 Davide NERINO Napoli 12/08/2002
16 Fabio PEDATA Giugliano in Campania (NA) 04/05/1999
17 Antonietta ROMANO detta Tonia Napoli 01/12/1984
18 Francesco RUSSO Giugliano in Campania (NA) 09/11/1998
19 Antonio SANTULLI Napoli 26/01/1997
20 Tonia SCHIATTARELLA Napoli 11/04/1996
21 Rossella SCOGNAMIGLIO Napoli 20/01/2001
22 Maria SOTTILE detta Miriam Napoli 13/01/2003
Movimento Cinque Stelle
ANNA PUZONE
SALVATORE PERELLI
GIUSEPPE SARDELLA (detto BARBARA)
ANTONIO PESOLA
LUIGIA PISANI (detta GINA)
MASSIMILIANO DE VITA
STEFANIA PAPA
FRANCO CAPONE
ROSA ANTONIETTA BELLOTTA
RAFFAELE RAMAGLIA
FRANCESCA FERRIERO
GIUSEPPE GANZERLI
DOMINIC DI NARDO
EMANUEL COCCO
ROMINA FERRO
STEFANO MARANO
MARTINA FERRARA
SIMONE PANNONE
VITTORIO RAIA
LUIGI MAURIELLO
Free Melito
VALENTINA RELLA
ANTONIO PECORARO
MELANIA CHIANTESE
ANTONIO MARIANO
ANTONIO GISON
ANNA TOSCANO
ANTONELLO CONTE (detto TONY)
VINCENZO CILIBERTI
PAOLA PERRELLA
CIRO BATTISTA (detto SKY)
FATIMA CHIARANTEO
FABIOLA LIMONGELLI
GENNARO DE MARTINO (detto GENNY)
SALVATORE ABBONDANZA
EMANUELE ZUPPARDO
MARIO LOMBARDI
ANTONIO GUARARINO
CARMINE GUARINO
PASQUALE TORCHIA
ANTONIO SAVERIANO
ASSUNTA IOVIA
ARTURO DE MARIA
CONCETTA GIALONE
Cristiani Democratici Uniti
AFELBA ROSA
BARBATO GIUSEPPE
BATTAGLIA VINCENZO (detto ENZO)
CARISSI MASSIMO
CARLINO TERESA GIULIA
CICCARELLI PIETRO
IAVUOLO ANTONELLO
DE SANTO MASSIMILIANO PIETRO
DE SIMONE ROSARIA
DI DOMENICO GAETANO
DI FIORE FRANCESCO
ESPERIMENTO ANGELA (detta GISON)
GIAROTNE FRANCESCO
MAISTO FRANCESCO
MAURO DAVIDE
MURLO LUIGI
PATRONE SIMONA
PERFANO ALESSIA
RENNELLA GRAZIA
ROMA LUCIA
RUBERTI MADDALENA
ABAGNALE MARTINO MAURIZIO
Con Melito
SIMONE ABBATE
ANTONELLO ACUNZO
FRANCESCA ANDRONE
ELISABETTA AUCCHIO
ALESSIO BARBATO
GAETANO BARRETTA
ARIANNA BOGGIA
EDUARDO BONAVITA
ANGELO CHIANESE
MORENA CINQUE
EMANUELA CINQUE
LUIGI CONSOLEMI
LUIGI DETRETTO
RAFFAELE DEL SOLE
MASSIMO ESPOSITO
ROSA GIORDANO
ALESSIA MORRA
BERNARDO SACCO
SARA SCAMARDELLA
MASSIMILIANO TOZZI (detto ESA)
ASIA VALLEFUOCO
LUIGI VITALE
Partito Democratico
ANGELA GUARINO
RITA ARRAPA
ROSARIA BOCCIA
ROBERTO BASSO (detto PONTICO)
FRANCESCA CARBONE
FABIO CARBONE
CLEMENTE PALO
GIORDANO DAMIANI
MARIA GRAZIA GIANNELLO
ROMINA CORBO
RITAELLA DI NAPOLI
SABRINA DONNARUMMA
MARIA LUISA ESPOSITO
FRANCESCO FERRARO
ENRICO MAISTO
ANTONIO MARRA
LUIGIA PAVESI
VALERIO PIZZO
PIERGIANNI RIZZO
MONICA VIGGIANO