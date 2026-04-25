Elezioni a Melito, tutti i candidati delle liste a sostegno di Giovanni Barretta

Presentate le liste elettorali a sostegno dei tre candidati alla carica di sindaco di Melito. A sfidarsi per la fascia tricolore sono Dominique Pellecchia per il centrosinistra, Giovanni Barretta e Giuseppe Chiantese per il centrodestra. Giovanni Barretta, funzionario di banca e già consigliere comunale, è stato il candidato unico fino a poche settimane fa, quando una spaccatura interna al centrodestra ha portato una parte delle liste a defilarsi e proporre Chiantese come candidato.
Liste a sostegno di Giovanni Barretta
Forza Italia
RITA IAZZETTA
CIRO BARBARESCHI
STEFANO D’ALTERIO
CARMINE LAPRANO
IMMACOLATA IANNELLI
CESARE ONOFRI
ANTONIO MAIORANO
ELENA CAPUTO
LUIGI PONE
VANIA VIGLIONE
IMMACOLATA BUCCINO
OLGA TOMMASECCHIA
FRANCESCA POMPEA MARANO
MARIA ROSARIA MUSELLA
CARMELA DE MITRI
BENEDETTA AIELLO
ANNA BREGLIA
MARIA ESPOSITO
ANTONIO BARBATO
ELISA MICILLO
RITA MARRA
ALESSIA SCHIAVETTI
Lega
GENNARO AMALFITANO
SILVIA CICALA
SALVATORE SPAGNUOLO
ANDREA SARNO DI VAIO
CRISTIAN ULISSE
ANTONIA ESPOSITO
STEFANIA PIANESE
GIUSEPPE TALENTO
ANTONIETTA LIUZZI
AURORA CAPUTO
MIRKO NESTOVITO
DOMENICO GONZALES
ANTONIETTA CAMPANILE
PASQUALE PIETROLUONGO
FEDERICO SEPE
GIUSEPPE ANGIOLINI
MARTINA MIGNONE
DANIELE NOCERA
CRISTIAN RUGGIERO
CONCETTA GUARINO
Unione di Centro
CRISTINA TESTAGUZZA
FRANCESCA LO PRESTI
GENNARO MOTTOLA
ERIKA FRANCESCA GRIMALDI LETTIERI
CHRISTIAN DE LUCA
ANTONIO MELE
PATRIZIA DI MUNNO
STANISLAO ALTIERI
MARIO CASALINO
DOMENICO GRAZIOSO
PASQUALINA D’ALTERIO
ANNA PIROZZI
MARICA ABATE
CAROLINA CICCARELLI
ALFONSO AMATO
CARMINE NATOLI