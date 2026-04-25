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Elezioni a Melito, tutti i candidati delle liste a sostegno di Giuseppe Chiantese

Presentate le liste elettorali a sostegno dei tre candidati alla carica di sindaco di Melito. A sfidarsi per la fascia tricolore sono Dominique Pellecchia per il centrosinistra, Giovanni Barretta e Giuseppe Chiantese per il centrodestra. Giuseppe Chiantese, iscritto alla Lega, già candidato al consiglio regionale nell’ultima tornata elettorale, è l’outsider di questa competizione. Il suo nome è stato ufficializzato soltanto a inizio aprile, dopo una rottura interna al centrodestra che ha spinto una parte delle liste a sostegno di Barretta e a defilarsi e a proporre un proprio candidato.

Liste a sostegno di Giuseppe Chiantese

Governo Civico
CACCIAPUOTI LUIGI
ORZANO YLENIA
LIBERTI ALESSANDRO
MARZANO RAFFAELE
IORIO ANNA
RUSSIELLO ANIELLO
NORMINO FERDINANDO
OREFICE DONATO
CHIANTESE CHRISTIAN
CAMPOLI SIMONA MARIA detta SIMONA
ESPOSITO ELVIRA detta VERAT
ROMANO GIUSEPPE
MAISTO VINCENZA
PAPA ARMANDO
MILONE MARCO
PETRARCA ANNA

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Ora Melito – Chiantese Sindaco
CHIANTESE PAOLO
VARRIALE FRANCESCO
PRETARO ROSA detta ROSSELLA
SERRAO ANTONIETTA
PAPA ELEONORA
MAZZEI FABIO
ACCIAIO MARIA
STASIO SIMONA detta PAROLISI
PERONE MADDALENA detta MILENA
ESPOSITO ANNA detta ANNA
MARRONE GIUSEPPINA detta GIUSI
CUOMO PASQUALE
ESPOSITO FRANCESCA detta FRANCESCA
RONGA SAMIRA
MAISTO FRANCESCO
SAPORITO LUISA
VITAGLIANO ANTONIO
CAIAZZA ANTONIETTA
CARRESE CIRO

Più Melito
VERDE FILOMENA detta MENA
VACCA ALESSANDRO
PALUMBO GIACOMO
PANETTA GENNARO
ABBATE SALVATORE
MORALES MARIO
VITUCCI FRANCESCO
MUROLO PIETRO
TOPO ANTONIO
CERRATO ANTONIO
SINAGRA SIMONE
FERONE GENNARO
RUSSO GAETANO
GUARINO STEFANIA
TRAMICE EMILIA
NAPPO MARIARCA
FATO MARIALUISA
MELE ORAZIO
BUSIELLO LUCIA
CESARIO MARIANNA

Presente Melito

  1. Marrone Nunzio, nato a Napoli il 23.04.1986
  2. Troise Maurizio, nato a Napoli il 26.09.1997
  3. Vacca Angela, nata a Napoli il 26.09.1978
  4. Boggia Marianna, nata a Napoli il 26.12.1980
  5. Pommella Martina detta Tagliamonte, nata a Frattaminore (NA) il 23.07.2004
  6. Fiorentino Luisa, nata a Napoli il 14.01.1986
  7. Maisto Rita, nata a Napoli il 15.01.1993
  8. Guarino Maria, nata a Mugnano di Napoli (NA) il 04.01.2000
  9. Iacone Francesca Pia, nata a Napoli il 11.02.2004
  10. Gerbi Antonietta, nata a Melito di Napoli (NA) il 20.04.1971
  11. Vigna Annunziata Daniela, nata ad Aversa (CE) il 09.05.1986
  12. De Gregorio Monica, nata a Napoli il 17.12.1971
  13. Di Maio Anna, nata a Napoli il 23.07.1978
  14. Mazzi Valentina, nata a Giugliano in Campania (NA) il 19.08.2005
  15. Geltrude Ciro, nato a Villaricca (NA) il 24.08.1996
  16. Lento Anna Maria Teresa, nata a Melito di Napoli (NA) il 01.02.1962
  17. Nacca Nicola, nato a Melito di Napoli (NA) il 28.04.1972
  18. Grimaldi Michele, nato a Napoli il 07.04.1999
  19. Esposito Antonio, nato ad Aversa (CE) il 25.07.1979
  20. Puglia Gennaro, nato a Napoli il 07.09.1949
  21. Epifano Rita, nata a Mugnano di Napoli (NA) il 01.07.1993
  22. Auletta Tiziana, nata a Napoli il 22.04.1978
  23. Chianese Pasquale, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 11.09.2002
  24. Monteriso Dario, nato a Napoli il 03.05.1988
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