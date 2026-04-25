Elezioni a Melito, tutti i candidati delle liste a sostegno di Giuseppe Chiantese

Presentate le liste elettorali a sostegno dei tre candidati alla carica di sindaco di Melito. A sfidarsi per la fascia tricolore sono Dominique Pellecchia per il centrosinistra, Giovanni Barretta e Giuseppe Chiantese per il centrodestra. Giuseppe Chiantese, iscritto alla Lega, già candidato al consiglio regionale nell’ultima tornata elettorale, è l’outsider di questa competizione. Il suo nome è stato ufficializzato soltanto a inizio aprile, dopo una rottura interna al centrodestra che ha spinto una parte delle liste a sostegno di Barretta e a defilarsi e a proporre un proprio candidato.
Liste a sostegno di Giuseppe Chiantese
Governo Civico
CACCIAPUOTI LUIGI
ORZANO YLENIA
LIBERTI ALESSANDRO
MARZANO RAFFAELE
IORIO ANNA
RUSSIELLO ANIELLO
NORMINO FERDINANDO
OREFICE DONATO
CHIANTESE CHRISTIAN
CAMPOLI SIMONA MARIA detta SIMONA
ESPOSITO ELVIRA detta VERAT
ROMANO GIUSEPPE
MAISTO VINCENZA
PAPA ARMANDO
MILONE MARCO
PETRARCA ANNA
Ora Melito – Chiantese Sindaco
CHIANTESE PAOLO
VARRIALE FRANCESCO
PRETARO ROSA detta ROSSELLA
SERRAO ANTONIETTA
PAPA ELEONORA
MAZZEI FABIO
ACCIAIO MARIA
STASIO SIMONA detta PAROLISI
PERONE MADDALENA detta MILENA
ESPOSITO ANNA detta ANNA
MARRONE GIUSEPPINA detta GIUSI
CUOMO PASQUALE
ESPOSITO FRANCESCA detta FRANCESCA
RONGA SAMIRA
MAISTO FRANCESCO
SAPORITO LUISA
VITAGLIANO ANTONIO
CAIAZZA ANTONIETTA
CARRESE CIRO
Più Melito
VERDE FILOMENA detta MENA
VACCA ALESSANDRO
PALUMBO GIACOMO
PANETTA GENNARO
ABBATE SALVATORE
MORALES MARIO
VITUCCI FRANCESCO
MUROLO PIETRO
TOPO ANTONIO
CERRATO ANTONIO
SINAGRA SIMONE
FERONE GENNARO
RUSSO GAETANO
GUARINO STEFANIA
TRAMICE EMILIA
NAPPO MARIARCA
FATO MARIALUISA
MELE ORAZIO
BUSIELLO LUCIA
CESARIO MARIANNA
Presente Melito
- Marrone Nunzio, nato a Napoli il 23.04.1986
- Troise Maurizio, nato a Napoli il 26.09.1997
- Vacca Angela, nata a Napoli il 26.09.1978
- Boggia Marianna, nata a Napoli il 26.12.1980
- Pommella Martina detta Tagliamonte, nata a Frattaminore (NA) il 23.07.2004
- Fiorentino Luisa, nata a Napoli il 14.01.1986
- Maisto Rita, nata a Napoli il 15.01.1993
- Guarino Maria, nata a Mugnano di Napoli (NA) il 04.01.2000
- Iacone Francesca Pia, nata a Napoli il 11.02.2004
- Gerbi Antonietta, nata a Melito di Napoli (NA) il 20.04.1971
- Vigna Annunziata Daniela, nata ad Aversa (CE) il 09.05.1986
- De Gregorio Monica, nata a Napoli il 17.12.1971
- Di Maio Anna, nata a Napoli il 23.07.1978
- Mazzi Valentina, nata a Giugliano in Campania (NA) il 19.08.2005
- Geltrude Ciro, nato a Villaricca (NA) il 24.08.1996
- Lento Anna Maria Teresa, nata a Melito di Napoli (NA) il 01.02.1962
- Nacca Nicola, nato a Melito di Napoli (NA) il 28.04.1972
- Grimaldi Michele, nato a Napoli il 07.04.1999
- Esposito Antonio, nato ad Aversa (CE) il 25.07.1979
- Puglia Gennaro, nato a Napoli il 07.09.1949
- Epifano Rita, nata a Mugnano di Napoli (NA) il 01.07.1993
- Auletta Tiziana, nata a Napoli il 22.04.1978
- Chianese Pasquale, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 11.09.2002
- Monteriso Dario, nato a Napoli il 03.05.1988