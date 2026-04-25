Elezioni a Melito, tutti i candidati delle liste a sostegno di Giuseppe Chiantese

Presentate le liste elettorali a sostegno dei tre candidati alla carica di sindaco di Melito. A sfidarsi per la fascia tricolore sono Dominique Pellecchia per il centrosinistra, Giovanni Barretta e Giuseppe Chiantese per il centrodestra. Giuseppe Chiantese, iscritto alla Lega, già candidato al consiglio regionale nell’ultima tornata elettorale, è l’outsider di questa competizione. Il suo nome è stato ufficializzato soltanto a inizio aprile, dopo una rottura interna al centrodestra che ha spinto una parte delle liste a sostegno di Barretta e a defilarsi e a proporre un proprio candidato.

Liste a sostegno di Giuseppe Chiantese

Governo Civico

CACCIAPUOTI LUIGI

ORZANO YLENIA

LIBERTI ALESSANDRO

MARZANO RAFFAELE

IORIO ANNA

RUSSIELLO ANIELLO

NORMINO FERDINANDO

OREFICE DONATO

CHIANTESE CHRISTIAN

CAMPOLI SIMONA MARIA detta SIMONA

ESPOSITO ELVIRA detta VERAT

ROMANO GIUSEPPE

MAISTO VINCENZA

PAPA ARMANDO

MILONE MARCO

PETRARCA ANNA

Ora Melito – Chiantese Sindaco

CHIANTESE PAOLO

VARRIALE FRANCESCO

PRETARO ROSA detta ROSSELLA

SERRAO ANTONIETTA

PAPA ELEONORA

MAZZEI FABIO

ACCIAIO MARIA

STASIO SIMONA detta PAROLISI

PERONE MADDALENA detta MILENA

ESPOSITO ANNA detta ANNA

MARRONE GIUSEPPINA detta GIUSI

CUOMO PASQUALE

ESPOSITO FRANCESCA detta FRANCESCA

RONGA SAMIRA

MAISTO FRANCESCO

SAPORITO LUISA

VITAGLIANO ANTONIO

CAIAZZA ANTONIETTA

CARRESE CIRO

Più Melito

VERDE FILOMENA detta MENA

VACCA ALESSANDRO

PALUMBO GIACOMO

PANETTA GENNARO

ABBATE SALVATORE

MORALES MARIO

VITUCCI FRANCESCO

MUROLO PIETRO

TOPO ANTONIO

CERRATO ANTONIO

SINAGRA SIMONE

FERONE GENNARO

RUSSO GAETANO

GUARINO STEFANIA

TRAMICE EMILIA

NAPPO MARIARCA

FATO MARIALUISA

MELE ORAZIO

BUSIELLO LUCIA

CESARIO MARIANNA

Presente Melito