Elezioni Mugnano, tutti i candidati delle liste a sostegno di Pierluigi Schiattarella

Mugnano si prepara a tornare alle urne e tra i primi a ufficializzare la propria candidatura è stato Pierluigi Schiattarella, che guiderà una coalizione composta da forze politiche e civiche del territorio. A sostegno del candidato ci saranno le liste: Partito Democratico, A Testa Alta, SiAmo Mugnano, Mugnano Città Viva, Casa Riformista, Europa Verde e Schiattarella Sindaco.
Schiattarella sindaco
Schiattarella Daniela
Albolino Gennaro
Cacace Martina
Ceparano Giuseppe
Chianese Biagio
De Rosa Anna
Di Bennardo Antonio
Facchini Jessica
Fusco Tommaso
Guarino Biagio
Giaccio Luigi
Giuliano Monica
Limongelli Carolina
Maisto Caterina
Mancieri Carmela
Minervini Martina
Nappa Giuseppina
Palumbo Domenico
Panico Luca
Ronza Emilia
Sansone Marianna
Strazzulli Andrea
Tagliaferri Mariano
Tammaro Serafina
Mugnano Città Viva
Albano Gaetana detta Tania
Antuono Teresa
Bianco Margherita
Brando Immacolata
Caiazzo Francesco
Chianese Giuseppe
Cimmino Margherita
Citarella Florina detta Fiorella
Della Corte Giovanna
Di Cicco Domenico detto Mimmo
Di Fiore Teresa
Fedele Francesco
Filangieri Stefania
Sollo Melania
Gala Angela
Gargiulo Nicola
Grasso Luisa detta Luisana
Iacolare Luisa
Liccardo Luisa
Maisto Giuseppe
Marano Giovanna
Micillo Crescenzo detto Ezio
Rinaldi Salvatore
Sarnataro Daniela
Siamo Mugnano
Amatore Antonia
Betunio Gaia detta Gaia detta Vallefuoco
Bova Angelo
Buonanova Nicola
Cangiano Francesca
Capasso Marina
Caruso Antonietta
Chianese Biagio
Di Marino Tommaso
Esposito Rita
Femiano Claudio
Fusco Giovanna
Gargiulo Claudio
Grasso Lorenzo
Liccardo Francesco
Mauriello Guido
Miluccio Biagio
Napolano Teresa
Rea Antonietta
Rosiello Strato
Saliceti Marco
Santopaolo Gennaro detto Genni detto Genny
Vitale Roberta
Biondi Fiorenzo
Europa Verde
Avolio Francesca
Basile Chiara
Bocchetti Carlo
Branca Santa
Cappelli Elisa
Cipolletta Giuseppe
Di Guida Maria Rosaria detta Maria Rosaria
Di Maro Domenico
Di Vaio Paola
Gala Antonietta detta Tonia
Izzo Concetta
Liccardo Angela detta Liccardo
Liccardo Umberto detto Umberto
Licenziato Fabiana
Loira Nunzia
Mauriello Mario detto Dottore
Porcelli Barbara
Sarnataro Luana
Siani Maria Grazia detta Maria Feniello
Tammaro Mariano
Torre Ciro
Valoroso Mariarosaria
Amitrano Ferdinando
Russomanno Salvatore
Casa Riformista per Mugnano di Napoli
Rigotti Silvio
Bove Gennaro
Cirillo Carmine
Liccardo Biagio
Cannata Maria Rosaria
Sena Federica
Sansone Anna
Daniele Filippo
Guarino Teresa
Criscuolo Alessia
Trinchillo Elisabetta
Barbato Raffaella
Amitrano Martina
Esposito Antonietta
Sansone Domenico
D’Addosio Salvatore
Ceparano Angela
Liccardo Davide
Iorio Anna
Palumbo Roberto
Papa Anna Emanuela
Iannascoli Claudia
D’Ascia Raffaele
Morgante Nicole
Partito Democratico
Partito Democratico
Bianco Francesca
Bruno Luigi
Caianiello Francesco
Carotenuto Anna Rita
Carusio Rita
Chianese Giovanni
Del Core Annunziata
Di Matteo Salvatore
Di Micco Arianna
Di Rosa Tommaso
Di Somma Domenico
Liccardo Savina
Loira Teresa
Mandara Raffaele
Marchese Antonio
Massarelli Vincenzo
Menna Giovanni
Montieri Vincenzo
Pianese Mario
Puzone Daniela
Sarnataro Vincenzo
Schiattarella Rosaria
Vallefuoco Fara
Volpi Carmela
A Testa Alta Mugnano 2026
Soreca Marcello
Betunio Raffaele
Bova Antonio
Capasso Immacolata
Celentano Anna
Chianese Teresa
Cipolletta Andrea
Liccardo Melito
De Dominicis Mariano
Facciuti Raffaele
Gala Salvatore
Iazzetta Giovanna
Iorio Anna
Liccardo Gennaro
Liccardo Rosa
Migliaccio Biagio
Percacciuolo Salvatore
Puzone Domenico
Saverese Immacolata
Sellitti Luigia
Sicuranza Giuseppe
Toscano Vincenza
Verrazzo Renato