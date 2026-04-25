Elezioni Mugnano, tutti i candidati delle liste a sostegno di Pierluigi Schiattarella

Mugnano si prepara a tornare alle urne e tra i primi a ufficializzare la propria candidatura è stato Pierluigi Schiattarella, che guiderà una coalizione composta da forze politiche e civiche del territorio. A sostegno del candidato ci saranno le liste: Partito Democratico, A Testa Alta, SiAmo Mugnano, Mugnano Città Viva, Casa Riformista, Europa Verde e Schiattarella Sindaco.

Schiattarella sindaco

Schiattarella Daniela

Albolino Gennaro

Cacace Martina

Ceparano Giuseppe

Chianese Biagio

De Rosa Anna

Di Bennardo Antonio

Facchini Jessica

Fusco Tommaso

Guarino Biagio

Giaccio Luigi

Giuliano Monica

Limongelli Carolina

Maisto Caterina

Mancieri Carmela

Minervini Martina

Nappa Giuseppina

Palumbo Domenico

Panico Luca

Ronza Emilia

Sansone Marianna

Strazzulli Andrea

Tagliaferri Mariano

Tammaro Serafina

Mugnano Città Viva

Albano Gaetana detta Tania

Antuono Teresa

Bianco Margherita

Brando Immacolata

Caiazzo Francesco

Chianese Giuseppe

Cimmino Margherita

Citarella Florina detta Fiorella

Della Corte Giovanna

Di Cicco Domenico detto Mimmo

Di Fiore Teresa

Fedele Francesco

Filangieri Stefania

Sollo Melania

Gala Angela

Gargiulo Nicola

Grasso Luisa detta Luisana

Iacolare Luisa

Liccardo Luisa

Maisto Giuseppe

Marano Giovanna

Micillo Crescenzo detto Ezio

Rinaldi Salvatore

Sarnataro Daniela

Siamo Mugnano

Amatore Antonia

Betunio Gaia detta Gaia detta Vallefuoco

Bova Angelo

Buonanova Nicola

Cangiano Francesca

Capasso Marina

Caruso Antonietta

Chianese Biagio

Di Marino Tommaso

Esposito Rita

Femiano Claudio

Fusco Giovanna

Gargiulo Claudio

Grasso Lorenzo

Liccardo Francesco

Mauriello Guido

Miluccio Biagio

Napolano Teresa

Rea Antonietta

Rosiello Strato

Saliceti Marco

Santopaolo Gennaro detto Genni detto Genny

Vitale Roberta

Biondi Fiorenzo

Europa Verde

Avolio Francesca

Basile Chiara

Bocchetti Carlo

Branca Santa

Cappelli Elisa

Cipolletta Giuseppe

Di Guida Maria Rosaria detta Maria Rosaria

Di Maro Domenico

Di Vaio Paola

Gala Antonietta detta Tonia

Izzo Concetta

Liccardo Angela detta Liccardo

Liccardo Umberto detto Umberto

Licenziato Fabiana

Loira Nunzia

Mauriello Mario detto Dottore

Porcelli Barbara

Sarnataro Luana

Siani Maria Grazia detta Maria Feniello

Tammaro Mariano

Torre Ciro

Valoroso Mariarosaria

Amitrano Ferdinando

Russomanno Salvatore

Casa Riformista per Mugnano di Napoli

Rigotti Silvio

Bove Gennaro

Cirillo Carmine

Liccardo Biagio

Cannata Maria Rosaria

Sena Federica

Sansone Anna

Daniele Filippo

Guarino Teresa

Criscuolo Alessia

Trinchillo Elisabetta

Barbato Raffaella

Amitrano Martina

Esposito Antonietta

Sansone Domenico

D’Addosio Salvatore

Ceparano Angela

Liccardo Davide

Iorio Anna

Palumbo Roberto

Papa Anna Emanuela

Iannascoli Claudia

D’Ascia Raffaele

Morgante Nicole

Partito Democratico

Partito Democratico

Bianco Francesca

Bruno Luigi

Caianiello Francesco

Carotenuto Anna Rita

Carusio Rita

Chianese Giovanni

Del Core Annunziata

Di Matteo Salvatore

Di Micco Arianna

Di Rosa Tommaso

Di Somma Domenico

Liccardo Savina

Loira Teresa

Mandara Raffaele

Marchese Antonio

Massarelli Vincenzo

Menna Giovanni

Montieri Vincenzo

Pianese Mario

Puzone Daniela

Sarnataro Vincenzo

Schiattarella Rosaria

Vallefuoco Fara

Volpi Carmela

A Testa Alta Mugnano 2026

Soreca Marcello

Betunio Raffaele

Bova Antonio

Capasso Immacolata

Celentano Anna

Chianese Teresa

Cipolletta Andrea

Liccardo Melito

De Dominicis Mariano

Facciuti Raffaele

Gala Salvatore

Iazzetta Giovanna

Iorio Anna

Liccardo Gennaro

Liccardo Rosa

Migliaccio Biagio

Percacciuolo Salvatore

Puzone Domenico

Saverese Immacolata

Sellitti Luigia

Sicuranza Giuseppe

Toscano Vincenza

Verrazzo Renato