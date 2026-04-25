Elezioni a Calvizzano, tutti i candidati delle liste a sostegno di Luciano Borrelli

Anche a Calvizzano si torna al voto per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Luciano Borrelli, già consigliere metropolitano, sarà il candidato del centrosinistra con la lista “Noi x Calvizzano”, con l’obiettivo di conquistare la fascia tricolore.
Noi x Calvizzano con Borrelli Sindaco
1. Michele D’Ambra
2. Fabio Felaco
3. Marialuisa Ferrigno (detta Luisa)
4. Anna Ferrillo (detta Arianna)
5. Francesco Ferrillo (detto Francesco)
6. Giuseppe Liccardo
7. Antonio Martiello
8. Rosanna Martino
9. Maria Cristina Napolano
10. Armando Sabatino
11. Giuseppe Rocco Santopaolo
12. Fabiana Sarracino
13. Assunta Ruocco Terracciano (detta Sequino)
14. Gaetano Trinchillo (detto Gaetano)
15. Vincenzo Trinchillo (detto Enzo)
16. Roberto Vellecco