Elezioni Calvizzano, tutti i candidati delle liste a sostegno di Giacomo Pirozzi

L’ex sindaco Giacomo Pirozzi ci riprova. A Calvizzano sarà sfida a due con Luciano Borrelli per il rinnovo del consiglio comunale. Due sole liste che si sono presentate alle elezioni del 24 e del 25 maggio. Una per ogni candidato. A sostenere Pirozzi la lista “Liberi e Forti” con Pirozzi sindaco.
Liberi e Forti con Pirozzi sindaco
Agliata Giuseppe detto Peppe
Bianco Giovanna detta Fioretto
Botta Sara
Chianese Anna
De Rosa Valentino
Longobardi Francesco
Mauriello Francesca
Migliaccio Giovanni detto Ivano
Migliaccio Rolando detto Rolando
Nastro Francesca detta Franca
Nocella Marianna
Paolone Salvatore detto Salvio
Rega Carla
Trinchillo Emma detta Emma
Musella Pasquale
De Meo Alfonso Maria