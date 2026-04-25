Elezioni Calvizzano, tutti i candidati delle liste a sostegno di Giacomo Pirozzi

L’ex sindaco Giacomo Pirozzi ci riprova. A Calvizzano sarà sfida a due con Luciano Borrelli per il rinnovo del consiglio comunale. Due sole liste che si sono presentate alle elezioni del 24 e del 25 maggio. Una per ogni candidato. A sostenere Pirozzi la lista “Liberi e Forti” con Pirozzi sindaco.

Liberi e Forti con Pirozzi sindaco

Agliata Giuseppe detto Peppe

Bianco Giovanna detta Fioretto

Botta Sara

Chianese Anna

De Rosa Valentino

Longobardi Francesco

Mauriello Francesca

Migliaccio Giovanni detto Ivano

Migliaccio Rolando detto Rolando

Nastro Francesca detta Franca

Nocella Marianna

Paolone Salvatore detto Salvio

Rega Carla

Trinchillo Emma detta Emma

Musella Pasquale

De Meo Alfonso Maria