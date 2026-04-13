Amministrative: tutti i candidati sindaco a Mugnano, Melito, Calvizzano, Afragola e Casalnuovo

Si scaldano i motori per elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Diverse sfide accese nell’area nord di Napoli ed il quadro dei candidati sindaco sembra ormai delineato quando mancano due settimane alla scadenza per la presentazione delle liste.

A Melito, comune che esce dallo scioglimento per inflitrazioni, campo largo compatto con Dominique Pellecchia (8 liste a suo sostegno), centrodestra con Giovanni Barretta (Forza Italia, Lega e civiche), e nelle scorse ore ha ufficializzato il terzo candidato, Giuseppe Chiantese con “Noi Moderati”.

A Mugnano invece corsa a 4 per il dopo Sarnataro, centrosinistra con Pierluigi Schiattarella (per lui 7 liste), ma si sfila il Movimento 5 Stelle che candidato il consigliere uscente Massimo Vallefuoco; centrodestra con Gennaro Ruggiero di Fratelli d’Italia, ed in campo anche Nello Romagnuolo con tre liste civiche. A Calvizzano sarà sfida tra Luciano Borrelli ed il sindaco uscente Giacomo Pirozzi.

Al voto poi anche Afragola: campo largo con Gennaro Giustino, centrodestra con Alessandra Iroso. E Casalnuovo: Forza Italia in campo con Nicoletta Romano, centrosinistra con Katia Iorio e area civica con Giovanni Nappi.