Elezioni Mugnano, tutti i candidati delle liste a sostegno di Massimo Vallefuoco

Anche il Movimento 5 Stelle scende in campo a Mugnano con la candidatura a sindaco di Massimo Vallefuoco, pronto a rappresentare l’alternativa nel panorama politico cittadino. In una competizione che si preannuncia aperta, il M5S prova a intercettare il voto di chi chiede discontinuità rispetto alle precedenti amministrazioni. Il campo largo si presenta “spaccato”, a differenza di quanto accaduto a Melito, con il Partito Democratico che sostiene Pierluigi Schiattarella.
Movimento Cinque Stelle
Agnano Fausto
Nebbia Stefano
Cimmino Giuseppe
Amoruso Raffaella
Carotenuto Dora
Cimmino Maria Carmina
D’Avanzo Marina
Di Mauro Maria
Esposito Antonio
Garofalo Jasmine
Liccardo Giovanni
Liccardo Giuseppe
Malfettone Vincenzo
Napolano Mariarca
Palladino Assunta
Pollasto Lucia
Ronga Valentina
Tafuri Francesco
Vaino Roberto
Vallefuoco Giuseppe
Visco Wiliam Luigis
Marrone Giuseppe