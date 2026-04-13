Melito, colpo di scena alle elezioni: Barretta si ritira, sfida a due tra Chiantese e Pellecchia

Clamoroso ribaltamento nello scenario politico a Melito a pochi giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. La corsa alla carica di sindaco torna improvvisamente a due: Giovanni Barretta si ritira, lasciando campo aperto al confronto tra Giuseppe Chiantese e Dominique Pellecchia.

Frattura nel centrodestra e cambio di scenario

La decisione arriva all’indomani di una profonda spaccatura nel centrodestra locale. Tre liste hanno infatti deciso di abbandonare il progetto politico iniziale per sostenere la candidatura alternativa di Chiantese, determinando un rapido e significativo cambiamento degli equilibri elettorali. Una crisi interna che, nel giro di poche ore, ha completamente ridisegnato il quadro politico cittadino, portando al ritiro di uno dei protagonisti della competizione.

Le parole di Barretta: “Non scendo a compromessi”

Giovanni Barretta ha annunciato la sua scelta attraverso i social, spiegando le ragioni del passo indietro. L’ex candidato ha sottolineato come la direzione presa non sia più coerente con il percorso politico che aveva immaginato per Melito. “Volevo contribuire ad alzare il livello della politica melitese con serietà, competenza e trasparenza – ha dichiarato – ma quanto emerso rappresenta una strada diversa da quella in cui credevo”. Parole dure anche sulle dinamiche interne: Barretta ha evidenziato la presenza di logiche già viste, ritenute lontane da un reale cambiamento e spesso rivelatesi fallimentari, sottolineando come queste abbiano generato divisioni e allontanato l’obiettivo di rinnovamento.

Elezioni Melito: sfida diretta tra Chiantese e Pellecchia

Con il ritiro di Barretta, la competizione elettorale si riduce a un duello diretto tra Giuseppe Chiantese e Dominique Pellecchia. Una sfida che si preannuncia accesa e che arriva dopo giorni particolarmente turbolenti, segnati da rotture e riposizionamenti politici.

Incognita sulle liste e possibili sviluppi

Resta ora da chiarire il destino delle liste rimaste fedeli a Barretta, in particolare quelle riconducibili a Forza Italia e Lega, che dovranno decidere se sostenere Chiantese o intraprendere percorsi alternativi. Non si escludono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni, in un clima politico ancora in evoluzione che potrebbe riservare nuove sorprese fino alla presentazione definitiva delle liste.