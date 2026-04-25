Elezioni Mugnano, tutti i candidati delle liste a sostegno di Nello Romagnuolo

Scende in campo anche Nello Romagnuolo, che ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Mugnano. A supporto della sua corsa saranno presentate due liste civiche: Agorà e Periferia Attiva.

Agorà Chianese Aniello detto Nello

Nani Giovanni detto Gianni

D’Elia Vincenzo detto Enzo

Migliaccio Pasqualina

Di Vaio Concetta

Vallefuoco Giuseppe

Di Bennardo Antonio

Di Bennardo Giuseppina detta Pina

Ruocco Valentina

Liccardo Biagio

Brontolone Giuliano

Berlezza Armenio Domenico detto Niko

Severino Salvatore

Acri Gaetano

Grumiro Monica

Lanzuise Gabriella

Morra Concetta

Di Marino Martina

Marano Domenico

Murolo Carmela detta Lina

Ceparano Giovanna

Sarnataro Mario

Sequino Giovanni

Liccardo Giuseppe

Periferia Attiva

Saponaro Davide

De Freve Noemi detta Noemi

Cipolletta Ilaria detta Ilaria

Raso Antonio

Di Micco Antonio

Vendrella Iolanda detta Iole

Capasso Pasquale

Grazioso Anna

Muti Salvatore

Chiariello Angela

Cipolletta Mario detto Mario

Di Febbraro Martina detta Martina

Ciappa Fabio

Palladino Rafaela

Platone Salvatore

De Rosa Floriana

Matarese Martina

Romagnuolo Carmelo

Di Maro Claudio

Cappelli Debora

Vezzi Mattia

Morale Ilaria

Perillo Mario

Aresini Emanuela