Elezioni Mugnano, tutti i candidati delle liste a sostegno di Nello Romagnuolo

Scende in campo anche Nello Romagnuolo, che ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Mugnano. A supporto della sua corsa saranno presentate due liste civiche: Agorà e Periferia Attiva.
Agorà
Chianese Aniello detto Nello
Nani Giovanni detto Gianni
D’Elia Vincenzo detto Enzo
Migliaccio Pasqualina
Di Vaio Concetta
Vallefuoco Giuseppe
Di Bennardo Antonio
Di Bennardo Giuseppina detta Pina
Ruocco Valentina
Liccardo Biagio
Brontolone Giuliano
Berlezza Armenio Domenico detto Niko
Severino Salvatore
Acri Gaetano
Grumiro Monica
Lanzuise Gabriella
Morra Concetta
Di Marino Martina
Marano Domenico
Murolo Carmela detta Lina
Ceparano Giovanna
Sarnataro Mario
Sequino Giovanni
Liccardo Giuseppe
Periferia Attiva
Saponaro Davide
De Freve Noemi detta Noemi
Cipolletta Ilaria detta Ilaria
Raso Antonio
Di Micco Antonio
Vendrella Iolanda detta Iole
Capasso Pasquale
Grazioso Anna
Muti Salvatore
Chiariello Angela
Cipolletta Mario detto Mario
Di Febbraro Martina detta Martina
Ciappa Fabio
Palladino Rafaela
Platone Salvatore
De Rosa Floriana
Matarese Martina
Romagnuolo Carmelo
Di Maro Claudio
Cappelli Debora
Vezzi Mattia
Morale Ilaria
Perillo Mario
Aresini Emanuela