Sarà una corsa a tre alle prossime elezioni amministrative. a meno di 15 giorni dalla presentazione delle liste, il centrodestra si spacca e lancia un altro candidato. Si tratta di Giuseppe Chiantese, già candidato alle ultime elezioni regionali con “Noi Moderati”. A sostenerlo un gruppo di liste civiche – “Ora Melito”, “Più Melito”, “Presente con Melito” e “Governo Civico” – che hanno deciso di separarsi dal progetto iniziale. Una scelta che introduce una terza opzione nel campo moderato, dove era già in corsa Giovanni Barretta, appoggiato da Lega, Forza Italia e da una sua lista civica.

Melito, si spacca il centrodestra: tre liste si sfilano e lanciano Giuseppe Chiantese candidato

Alla base della divisione, secondo quanto riferito dai sostenitori di Chiantese, così come emerge da un comunicato social, ci sono contrasti sul programma elettorale. Le liste parlano di un percorso condiviso non più sostenibile e rivendicano la volontà di costruire un’alternativa, puntando su Chiantese. “A seguito di una profonda riflessione – si legge nella nota – i responsabili politici delle tre liste hanno deciso di intraprendereun percorso alternativo distinto e distante dal progetto politico che vedeva nel dottor Giovanni Barretta il candidato a sindaco della coalizione civica. Non abbiamo condiviso determinate scelte frutto di decisioni carenti sul piano delle linee programmatiche”.

Nel frattempo, il centrosinistra si presenta compatto con la candidatura di Dominique Pellecchia. Il quadro che emerge è quello di una competizione a tre, con esiti tutt’altro che scontati: la divisione nel centrodestra potrebbe infatti incidere in modo significativo sulla distribuzione dei consensi. Le prossime settimane, decisive per la definizione delle liste e l’avvio della campagna elettorale, chiariranno il peso reale di questa spaccatura.