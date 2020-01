Francesco Facchinetti chi è? Scopri Francesco Facchinetti, i figli, età, altezza, fratelli, moglie di Francesco Facchinetti

Francesco Andrea Facchinetti è un conduttore televisivo, cantante e disc jockey italiano. Dagli esordi della carriera fino al 2006 era noto con l’appellativo DJ Francesco. Dall’uscita della canzone Non cado più per un breve periodo si è fatto chiamare semplicemente Francesco.

Francesco Facchinetti: figli, età, altezza, fratelli, moglie

E’ nato a Milano il 2 maggio 1980. Ha 40 anni. E’ alto 1,83 cm. E’ il figlio del tastierista dei Pooh Roby Facchinetti e dell’allora compagna Rosaria Longoni. Ha una sorella, Alessandra, che è una stilista. Il figlio di Roby ha iniziato come cantante, lanciato da Claudio Cecchetto e dalla hit “La canzone del capitano”. Nel 2004 partecipa al reality L’Isola dei Famosi, dove conosce Aida Yespica e si classifica al quarto posto. Da naufrago diventa preso inviato del reality show. Dopo l’esperienza da inviato, Francesco Facchinetti viene promosso a conduttore televisivo con il talent show X Factor. Oggi Facchinetti è anche imprenditore e talent scout: il figlio di Roby, infatti, è socio fondatore di diverse società e dal 2014 collabora con Stonex, per il quale ha contribuito al lancio dello smartphone Stonex One. Francesco Facchinetti, inoltre, ha lanciato diverse talenti come Frank Matano, Emis Killa, Francesco Sole, Mariano Di Vaio e adesso è molto chiacchierata la sua relazione con Riccardo Marcuzzo, allievo della scuola di Amici 16.

Francesco Facchinetti: figli

Ha tre figli: la prima Mia, avuta dalla relazione con la conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi, e gli altri due, Lavinia Angelica Catherine e Leone, avuti dalla moglie Wilma Helena Faissol. Mia, nata il 4 settembre 2011 è la più grande.

Francesco Facchinetti: moglie

Wilma Helena Faissol, o meglio, Lady Facchinetti è la moglie di Francesco. Originaria del Brasile, Wilma è una fashion blogger. Prima di trasferirsi in Italia ha lavorato a New York curando l’ufficio di comunicazione della famosa stilista Vera Wang. Il suo sogno era quello di fare la giornalista di moda. Oggi è una fashion blogger e influencer. Inoltre, Wilma è molto attenta all’alimentazione: su Instagram mostra spesso le sanissime ricette che cucina per la sua famiglia e soprattutto le merende dei bambini a base di frutta e verdura a volontà.

Ha persino inventato una rubrica ironica per parlare dei suoi errori gastronomici intitolata Monsterchef. E’ mamma di tre bambini: Charlotte, detta Lolli, avuta dal suo precedente matrimonio, che vive un po’ in Brasile con il padre e un po’ in Italia e dei piccoli Leone (2014) e Lavinia (2016), figli di Francesco Facchinetti.