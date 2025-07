Aversa, arriva la 1ª “Biciclettata ad Aversana”: sport, inclusione e divertimento per tutta la città

Aversa – Giovedì 17 luglio, alle ore 21:00, le strade di Aversa si animeranno con la prima edizione della “Biciclettata Aversana”, un’iniziativa gratuita pensata per coinvolgere tutta la cittadinanza in una serata all’insegna dello sport, del benessere e della condivisione.

L’evento, fortemente voluto e promosso dal Consigliere Comunale Ivan Giglio, con il pieno sostegno dell’intera Amministrazione, nasce per valorizzare il territorio urbano, incentivare l’uso della bicicletta e favorire momenti di socialità accessibili a tutte le fasce d’età.

Il ritrovo è fissato per le ore 20:15 sotto l’Arco di Porta Napoli, in Via Roma, da dove prenderà il via il percorso ciclabile che attraverserà le principali vie della città in un’atmosfera festosa e inclusiva.

Una pedalata per tutti – Famiglie, bambini, giovani e adulti sono invitati a partecipare: l’unico requisito è avere una bicicletta e la voglia di trascorrere una serata diversa, immersi nel cuore della città. L’Amministrazione consiglia l’uso del casco e ricorda l’importanza di pedalare nel rispetto delle norme di sicurezza.

A tutti i partecipanti sarà offerta una T-shirt ricordo dell’evento e, al termine della pedalata, un gelato gratuito per concludere la serata con dolcezza.

“La Biciclettata Aversana è più di un evento sportivo – ha dichiarato il Consigliere Ivan Giglio – è un messaggio di comunità, salute e condivisione. Vogliamo che la città si riappropri dei suoi spazi, promuovendo uno stile di vita sano e momenti di aggregazione aperti a tutti”.

Una serata all’insegna dei valori di sportività, sostenibilità e inclusione sociale, che si propone di diventare un appuntamento ricorrente per la città di Aversa.