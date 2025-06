Inizia ufficialmente oggi il lavoro del neo sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio. Con la proclamazione di ieri il primo cittadino può firmare i primi provvedimenti. E tra questi c’è quello relativo alla chiusura di Corso Campano. Ieri, nella prima intervista da sindaco, ha annunciato di voler firmare il primo atto di indirizzo che instradi l’iter della riapertura della strada chiusa ormai da 8 mesi. Si tratta di un documento in cui il sindaco invita il dirigente competente a individuare una soluzione a stretto giro. L’idea è comunque quella di eseguire i lavori in danno.

Giugliano, parte l’era D’Alterio: riapertura corso Campano primo atto. Domani riunione di giunta

Nel primo discorso con la fascia tricolore D’Alterio ha chiesto la collaborazione di tutti, rivolgendosi anche alle forze dell’ordine. Intanto per domani è prevista una prima riunione di maggioranza per la giunta. È questo il primo vero banco di prova per D’Alterio. E non mancano le prime tensioni. Il sindaco ha già messo dei paletti: nessun esponente della sua giunta deve aver fatto parte dell’esecutivo uscente né tantomeno sarà nominato assessore chi è finito sotto i riflettori di forze dell’ordine e magistratura. Insomma un primo segnale di discontinuità, anche alla luce del fatto che ancora non si conosce l’esito del lavoro della commissione d’accesso.