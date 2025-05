Chi è Prevost, il nuovo Papa: età, origini e le sue prime parole

Un Papa commosso dinanzi al tributo della folla. È l’americano Robert Francis Prevost, il 267° Papa della storia, che ha scelto di assumere il nome di Leone XIV. L’annuncio oggi, 8 maggio, 2025, alle 18.07. La fumata bianca dalla Cappella Sistina ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo per il papato, con un pontefice proveniente dagli Stati Uniti e con una solida formazione agostiniana.

Chi è Prevost, il nuovo Papa americano

Nato a Chicago il 14 settembre 1955, Robert Francis Prevost, 69 anni, proviene da una famiglia con radici francesi, italiane e spagnole. Dopo aver completato gli studi secondari nel seminario minore dei padri agostiniani, ha conseguito un Bachelor of Science in scienze matematiche e un diploma in filosofia presso l’Università di Villanova nel 1977. Successivamente, ha ottenuto un Master of Divinity presso la Catholic Theological Union di Chicago nel 1981. Entrato nell’Ordine di Sant’Agostino nel 1977, è stato ordinato sacerdote nel 1982 a Roma. 

Nel 1985, Prevost è stato inviato in missione in Perù, dove ha ricoperto vari incarichi, tra cui cancelliere della diocesi di Chulucanas, vicario parrocchiale e priore di comunità. Ha anche ricoperto ruoli significativi nell’educazione e nella formazione vocazionale. Nel 1999, è tornato negli Stati Uniti, dove è stato eletto provinciale della provincia agostiniana di Chicago e successivamente priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino dal 2001 al 2013. 

Nel 2014, Papa Francesco lo ha nominato amministratore apostolico di Chiclayo e vescovo titolare di Sufar. Successivamente, è stato nominato vescovo di Chiclayo e ha ricoperto ruoli di leadership nella Conferenza episcopale peruviana. Nel 2023, è stato nominato Prefetto del Dicastero per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina. Nel luglio 2023, Papa Francesco lo ha creato cardinale, assegnandogli il titolo di diacono di Santa Monica. Nel febbraio 2025, è stato elevato all’ordine dei vescovi con il titolo della sede suburbicaria di Albano. 

Perché “Leone XIV”?

La scelta del nome papale “Leone XIV” potrebbe riflettere un desiderio di continuità con il passato, evocando la figura di Papa Leone XIII, noto per il suo impegno sociale e per la promozione dell’istruzione e della cultura. La numerazione del nome potrebbe indicare una connessione con la tradizione papale, sebbene non ci sia stato un Papa Leone XIII precedentemente.

Le prime parole

“La pace sia con tutti voi. Senza paura, uniti, andiamo avanti, siamo discepoli di cristo. Il mondo ha bisogno della sua luce, l’umanità necessita di lui come ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore”, ha detto Papa Leone XVI. “Aiutateci a costruire ponti con dialogo, incontro unendoci tutti per essere un solo popolo sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Voglio ringraziare confratelli cardinali che hanno scelto me come successore di Pietro per camminare insieme a voi cercando sempre pace, giustizia, lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù per proclamare Vangelo ed essere missionari. Sono un figlio di Sant’Agostino, che ha detto con voi sono cristiano e per voi vescovo è questo senso possiamo tutti camminare insieme verso quella patria la quale Dio ci ha preparato. Alla chiesa di Roma un saluto speciale. Dobbiamo cercare insieme di essere una chiesa missionaria che costruisce ponti e dialogo sempre pronta a ricevere come questa piazza ad accogliere con braccia aperte”, ha aggiunto il Pontefice.

“Vogliamo essere chiesa sinodale che cerca di essere vicino a coloro che soffrono. Oggi il giorno della supplica alla Madonna di Pompei nostra madre maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione. Preghiamo per la pace nel mondo e chiediamo questa grazia speciale a nostra madre”, ha proseguito il Papa.