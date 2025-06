Saldi estivi, ufficializzato il calendario per la stagione estiva 2025: al via dal 5 luglio

Ufficializzato il calendario dei saldi della stagione estiva 2025. In Campania, come in altre regioni, al via agli sconti a partire dal 5 luglio. Il calendario è stato diffuso da Confcommercio, che ha dato anche alcuni utili consigli a chi vorrà approfittare degli sconti: è importante evitare potenziali truffe e affari tutt’altro che convenienti, in cui purtroppo è facile cadere. Le Regioni hanno deciso di rispettare la tradizione del primo sabato di luglio, per l’avvio delle svendite.

Quando iniziano i saldi in Italia: il calendario definitivo